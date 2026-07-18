ENG vs IND: लॉर्ड्स में रोहित-विराट मिलकर लिखेंगे नई कहानी, मैदान पर उतरते ही इतिहास रच देगी RO-KO की जोड़ी

ENG vs IND 3rd ODI Rohit-Virat duo: भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज इस समय 1-1 की रोमांचक बराबरी पर खड़ी है. सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला 19 जुलाई 2026 को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा. यह मैच न सिर्फ सीरीज के फैसले के लिए, बल्कि भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े दिग्गजों रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए भी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है.
जैसे ही रोहित शर्मा और विराट कोहली लॉर्ड्स के मैदान पर कदम रखेंगे, वे एक साथ 400 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का जादुई आंकड़ा छू लेंगे. भारतीय क्रिकेट इतिहास में आज तक कोई भी दो खिलाड़ी एक साथ मिलकर इस मुकाम तक नहीं पहुंच सके हैं.
रोहित और विराट ने भारत के लिए 2010 से 2026 तक 103 वनडे पारियों में 5679 रन बनाए हैं, जिनमें 20 शतकीय और 18 अर्धशतकीय साझेदारियां शामिल हैं. इस सूची में पहले स्थान पर सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर की जोड़ी है, जिन्होंने 176 वनडे पारियों में 8227 रन जोड़े. इस जोड़ी ने 26 शतकीय और 29 अर्धशतकीय साझेदारियां की थीं.
उधर लॉर्ड्स वनडे से पहले रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर चल रही तमाम अफवाहों को बीसीसीआई (BCCI) ने पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिससे फैंस के बीच इस ऐतिहासिक पल को लेकर उत्साह और बढ़ गया है.
रोहित और विराट की जोड़ी भारत के लिए सबसे ज्यादा मैच साथ खेलने के मामले में सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की महान जोड़ी को पहले ही पीछे छोड़ चुकी है. इस सूची में दूसरे स्थान पर सचिन और द्रविड़ की जोड़ी है, जिन्होंने एक साथ 391 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले थे.
550 - संगाकारा / जयवर्धने
426 - दिलशान / जयवर्धने
418 - संगाकारा / दिलशान
408 - जयसूर्या / मुरलीधरन
407 - कैलिस / बाउचर
399 - रोहित / विराट
391 - सचिन / द्रविड़
391 - जयसूर्या / वास
एक जोड़ी के रूप में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड कुमार संगाकारा और महेला जयवर्धने के नाम दर्ज है, जिन्होंने एक साथ 550 मुकाबले खेले हैं. वहीं, भारतीय क्रिकेट के लिहाज से रोहित और विराट की यह उपलब्धि बेहद खास है. अब देखना यह होगा कि क्या यह जोड़ी इस ऐतिहासिक मुकाबले में बल्ले से भी धमाल मचाकर भारत को लॉर्ड्स में सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभा पाती है. आखिरी मुकाबला सीरीज का डिसाइडर मैच है. भारत ने पहला मैच जीता था, जबकि इंग्लैंड ने दूसरा मैच जीतकर सीरीज को बराबरी पर ला खड़ा किया था.