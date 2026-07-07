ENG vs IND 3rd T20I: थाला का क्रिकेट प्यार...45वें जन्मदिन पर टीम इंडिया के पास पहुंचे, LIVE मैच में दिखी दिलकश झलक

ENG vs IND 3rd T20I: भारतीय क्रिकेट के सबसे चहेते कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं. दुनिया भर से मिल रही बधाइयों के बीच, माही ने अपने इस खास दिन को उसी खेल के साथ मनाने का फैसला किया, जिसने उन्हें पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है. वो भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टी20 मुकाबले को देखने पहुंचे हैं. टीम इंडिया को सपोर्ट करने पहुंचे माही की ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम से एक दिलकश तस्वीर सामने आई है, जिसने करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिन बना दिया.
7 जुलाई को जब पूरा खेल जगत 'थाला डे' का जश्न मना रहा है, तब खुद एमएस धोनी मैच का लुत्फ उठाने स्टेडियम पहुंच गए. ट्रेंट ब्रिज में चल रहे इस मुकाबले के दौरान टीवी कैमरों की नजर जैसे ही स्टैंड्स में बैठे महेंद्र सिंह धोनी पर पड़ी, पूरा स्टेडियम और सोशल मीडिया झूम उठा. धोनी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं.
5 मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया एक मैच हार चुकी है, जबकि एक बारिश से धुला था. भारत के लिए करो या मरो बन चुका यह मैच जीतना बेहद जरूरी है. अगर टीम जीतती है तो सीरीज 1-1 से बराबरी पर होगी. हारने पर भारत सीरीज में 2-0 से पिछड़ जाएगा. श्रेयस जब से कप्तान बने हैं वो तीन मैच हार चुके हैं. आज चौथा मुकाबला हर हाल में जीतना चाहेंगे. इससे पहले भारत को आयरलैंड ने 2 टी20 आई मैच हराए थे फिर इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा मुकाबला गंवाया. अय्यर की कप्तानी में भारत को पहली जीत का इंतजार है, जो आज खत्म हो सकता है.
भारत की प्लेइंग 11
अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.
इंग्लैंड की प्लेइंग 11
फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग.