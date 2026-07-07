Add Zee Business As A Preferred Source
App

ENG vs IND 3rd T20I: थाला का क्रिकेट प्यार...45वें जन्मदिन पर टीम इंडिया के पास पहुंचे, LIVE मैच में दिखी दिलकश झलक

ENG vs IND 3rd T20I MS Dhoni: एमएस धोनी ने अपने 45वें बर्थडे पर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. आज सबको लगा रहा था कि धोनी अपना बर्थडे परिवार के साथ किसी निजी समारोह में मना रहे होंगे, लेकिन वो टीम इंडिया का मैच देखने इंग्लैंड के ट्रेंट ब्रिज पहुंच गए.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 07, 2026, 10:51 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:05 PM IST
ENG vs IND 3rd T20I: थाला का क्रिकेट प्यार...45वें जन्मदिन पर टीम इंडिया के पास पहुंचे, LIVE मैच में दिखी दिलकश झलक
Image Credit: ENG vs IND 3rd T20ISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
फ्रांस के राष्ट्रपति को कौन मारना चाहता है, सीरिया मे मैक्रों का 'धमाका' वाला स्वागत
DNA13 min ago
2
Haryana news14 min ago
3
Jammu Kashmir23 min ago
4
eng vs ind26 min ago
5
Hema Malini28 min ago