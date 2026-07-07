VIDEO: वैभव सूर्यवंशी के साथ बड़ा हादसा, छाती पर लगी तूफानी बाउंसर तो पकड़ लिया मैदान, फिर जो किया वो सलाम करने लायक है

Vaibhav Suryavanshi Injured: 7 जुलाई यानी आज भारत और इंग्लैंड के बीच टी20I सीरीज का तीसरा मुकाबला रात 10 बजे से खेला जाएगा. ट्रेंट ब्रिज में होने वाले इस करो या मरो के मुकाबले से पहले भारतीय खेमे से एक डरा देने वाली खबर सामने आई है. इस मैच के लिए नेट्स पर जमकर पसीना बहा रहे 15 वर्षीय युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी एक खतरनाक बाउंसर पर गंभीर रूप से चोटिल हो गए. दर्द इतना तेज था कि वैभव तुरंत बल्ला छोड़कर पिच पर ही घुटनों के बल बैठ गए. कुछ देर के लिए नेट्स पर हड़कंप मच गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया.
दरअसल, वैभव सूर्यवंशी नेट्स पर इंग्लैंड की शॉर्ट-पिच गेंदबाजी से निपटने की खास तैयारी कर रहे थे. वह सिर्फ सामान्य थ्रो-डाउन नहीं खेल रहे थे, बल्कि उन्होंने थ्रो-डाउन एक्सपर्ट रघु से कहा था कि वे क्रीज के और पास आकर बेहद कम दूरी से गेंद फेंकें. ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि तेज रफ्तार गेंद पर उनके रिफ्लेक्स की असली परीक्षा हो सके.
इसी अभ्यास के दौरान रघु ने एक बेहद तेज और तीखी बाउंसर फेंकी. वैभव इस गेंद पर पुल शॉट खेलने गए, लेकिन रफ्तार और अतिरिक्त उछाल के कारण वह पूरी तरह चूक गए. गेंद सीधे उनके पेट और छाती के बीच जा लगी. चोट लगते ही वैभव असहनीय दर्द के कारण वहीं पिच पर बैठ गए.
हादसे को देखते ही नेट्स पर तुरंत प्रैक्टिस रोक दी गई. भारतीय टीम के फिजियो, सपोर्ट स्टाफ और बाकी खिलाड़ी तुरंत वैभव की तरफ दौड़े. उन्हें पानी पिलाया गया और फिजियो ने चोट का मुआयना किया. कुछ देर के लिए माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि भारतीय टीम पहले से ही सीरीज में दबाव में है और ऐसे में फॉर्म में चल रहे वैभव का चोटिल होना बड़ा झटका हो सकता था.
गनीमत रही कि चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि दर्द से तड़पने के महज 5 से 6 मिनट बाद ही वैभव ने अपनी हिम्मत समेटी, दोबारा बल्ला उठाया और क्रीज पर जाकर खड़े हो गए. मैदान पर लौटते ही उनके अंदाज में रत्ती भर भी डर नहीं दिखा. वह उसी बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे और शॉर्ट गेंदों पर अपने शॉट्स को और पुख्ता करते नजर आए.
दरअसल, इंग्लैंड की टीम तीसरे टी20I में वैभव के खिलाफ शॉर्ट-पिच गेंदबाजी की रणनीति बना रही है, लेकिन ऐसा दांव आईपीएल (IPL) में भी फेल हो चुका है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने भी वैभव को बाउंसर डालकर फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन तब वैभव ने पलटवार करते हुए महज 29 गेंदों पर 97 रन ठोक दिए थे. मैनचेस्टर में अपने डेब्यू मैच की पहली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर को छक्का जड़ने वाले वैभव पहले ही साफ कर चुके हैं कि वह बड़े मंच पर डरने वाले नहीं हैं.
पहला मैच बारिश में धुलने और दूसरा मैच इंग्लैंड के जीतने के बाद भारत के लिए यह तीसरा मुकाबला हर हाल में जीतना जरूरी हो गया है. अगर बारिश से धुला मैच छोड़ दें तो भारत लगातार तीन पूरे टी20 मैच हार चुका है. साल 2021 के बाद पहली बार टीम इंडिया ऐसी स्थिति में पहुंची है. नए कप्तान श्रेयस अय्यर भी हाथ में चोट के बावजूद इस मैच में खेल सकते हैं. सीरीज में बराबरी करने के लिहाज से तीसरा मुकाबला भारत के लिए बेहद अहम है.
इस अहम मुकाबले के लिए भारतीय टीम अपने गेंदबाजी विभाग में एक बदलाव कर सकती है. पिछले मैच में महंगे साबित हुए स्पिनर रवि बिश्नोई की जगह तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है. ट्रेंट ब्रिज की पिच पर इस सीजन में पहली पारी का औसत स्कोर 165 रन रहा है, जहां गेंदबाजों को भी मदद मिलती है. हालांकि मौसम साफ रहने की उम्मीद है, इसलिए एक और हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है. ऐसे में पावरप्ले में टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी वैभव और अभिषेक शर्मा के कंधों पर होगी.