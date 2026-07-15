ENG vs IND: विरोधियों की अब खैर नहीं! वर्ल्ड कप 2027 से पहले रोहित शर्मा को लेकर गंभीर ने लिया बड़ा फैसला

मिशन वनडे विश्व कप 2027 के तहत टीम इंडिया के स्टार ओपनर रोहित शर्मा अब और खतरनाक होने वाले हैं. इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में रोहित भले ही सिर्फ 11 रन बना सके थे, लेकिन अब उन्हें कोच गौतम गंभीर से फ्री हैंड मिल गया है. एजबेस्टन में टीम इंडिया की 6 विकेट से जीत के बाद एक ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोच गौतम गंभीर और रोहित के बीच सीक्रेट बातचीत हुई है, जिसमें रोहित से कहा गया है कि वह भविष्य के सवालों से दूर रहकर पूरी तरह बेखौफ होकर अपनी स्वाभाविक बल्लेबाजी करें.
दरअसल, भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ओपनर रोहित शर्मा के वनडे भविष्य और साल 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप में उनके खेलने को लेकर सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट गलियारों तक चर्चाएं बेहद गर्म हैं. जब 2027 का विश्व कप शुरू होगा, तब रोहित शर्मा की उम्र 41 वर्ष की हो जाएगी, जिसके कारण टीम मैनेजमेंट द्वारा दिग्गजों से आगे सोचने की अटकलें लगाई जा रही हैं.
इन तमाम कयासों के बीच टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने रोहित को फ्री हैंड दिया है. गंभीर चाहते हैं कि रोहित जिस तरह टीम को आक्रामक शुरुआत देते आए हैं, उसी अंदाज में खेलें. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, मुख्य कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट ने रोहित शर्मा को भविष्य के सवालों से दूर रहकर पूरी तरह बेखौफ होकर अपनी स्वाभाविक बल्लेबाजी करने की पूरी छूट दे दी है.
टीम के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया, 'रोहित शर्मा ने सीमित ओवरों के क्रिकेट में इस टीम और देश के लिए बहुत कुछ किया है. कोच चाहते हैं कि वह ठीक उसी अंदाज में बल्लेबाजी करें, जैसे वह अपने पूरे करियर में करते आए हैं और मैदान पर खुद को पूरी तरह स्वतंत्र होकर व्यक्त करें.'
बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा केवल 11 रन बनाकर आउट हो गए थे. उन्होंने 21 गेंद खेली थीं और उनका स्ट्राइक रेट महज 52.38 रहा था. इसके बाद से ही उनकी बल्लेबाजी को लेकर सोशल मीडिया पर फिर से उंगलियां उठने लगीं. हालांकि, सूत्रों का मानना है कि रोहित जैसे स्तर के खिलाड़ी को लगातार आलोचना और विश्लेषण के बजाय मानसिक सुकून की जरूरत है.
सूत्र ने आगे कहा, 'जिस तरह से रोहित शर्मा लगातार दबाव में बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसे देखते हुए यह साफ है कि उन्हें हर वक्त की जांच-परख के बजाय थोड़ा समय और मानसिक स्पेस दिए जाने की जरूरत है. रोहित के कैलिबर के खिलाड़ी अक्सर तब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, जब वे बाहरी दबाव से पूरी तरह मुक्त होकर अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करते हैं. हर पारी का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करने के बजाय उस खिलाड़ी को लगातार बैक करना जरूरी है, जिसने बरसों तक भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई हैं. एक शांत और आत्मविश्वास से लबालब रोहित शर्मा अकेले दम पर मैच का पासा पलटने का दम रखते हैं.'
रिपोर्ट्स के अनुसार, गौतम गंभीर रोहित शर्मा के खेल के प्रभाव को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहते हैं, जिससे टीम को फायदा मिल सके. हालांकि, सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि गंभीर के इस रवैये का रोहित के भविष्य या 2027 वर्ल्ड कप के फैसलों से फिलहाल कोई सीधा संबंध नहीं है.
सूत्र ने अंत में साफ शब्दों में कहा, 'भविष्य में क्या छिपा है, यह कोई नहीं जानता. अभी सारा ध्यान केवल वर्तमान पर केंद्रित है. टीम मैनेजमेंट सिर्फ यह चाहता है कि जब भी रोहित मैदान पर उतरें, उनका दिमाग पूरी तरह शांत रहे, ताकि वह अपना शत-प्रतिशत योगदान दे सकें.'
रोहित का सपना वनडे विश्व कप 2027 खेलना है, जिसके लिए वह पूरी मेहनत में जुटे हैं. विश्व कप अगले साल होना है, जब रोहित 39 साल के हो जाएंगे. अगर अब उन्हें चोट लगी, तो उनके लिए वापसी करना मुश्किल होगा. बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया के पास ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल जैसे वनडे खिलाड़ी मौजूद हैं, जिन्होंने इस फॉर्मेट में बढ़िया प्रदर्शन किया है. अगर रोहित बाहर हुए और ईशान या यशस्वी में से किसी एक ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया, तो इस दिग्गज खिलाड़ी के लिए वनडे विश्व कप 2027 में खेलना मुश्किल हो सकता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि गंभीर से मिला फ्री हैंड रोहित किस तरह भुनाते हैं.