ENG vs IND ODI: 2 शतक लगाते ही इतिहास रच देंगे रोहित शर्मा, टूट जाएगा युवराज सिंह का सालों पुराना 'विराट' रिकॉर्ड

Rohit Sharma: टीम इंडिया इस वक्त इंग्लैंड दौरे पर है. 5 मैचों की टी20 सीरीज में उसे 4-0 से शर्मनाक हार मिली. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम ने बेहद निराश करने वाला प्रदर्शन किया. अय्यर की हार का बदला लेने के लिए अब टीम इंडिया शुभमन गिल की कप्तानी में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने उतरेगी, जिसका पहला मुकाबला 14 जुलाई यानी सोमवार से शुरू होना है. इस सीरीज में टीम इंडिया के स्टार ओपनर और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा पर हर किसी की नजर रहने वाली है, जिनका इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में कमाल का रिकॉर्ड है.
रोहित शर्मा टीम से जुड़ चुके हैं और नेट्स में जमकर पसीना भी बहा रहे हैं. 'हिटमैन' के लिए यह वनडे सीरीज बेहद खास और ऐतिहासिक हो सकती है. इस सीरीज में बल्ले से रन निकलते ही रोहित कई बड़े कीर्तिमानों और उपलब्धियों की एक नई गाथा लिखने जा रहे हैं. अगर रोहित ने इस दौरे पर 3 मैचों में से 2 में शतक मार दिए, तो वह युवराज सिंह का सालों पुराना रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच देंगे.
अगर रोहित शर्मा का बल्ला इस सीरीज में गरजा और उन्होंने 3 मैचों की इस सीरीज में 2 शतक लगा दिए, तो वह भारत-इंग्लैंड वनडे इतिहास के सबसे बड़े 'सेंचुरी किंग' बन जाएंगे. वह पूर्व दिग्गज युवराज सिंह का सालों पुराना रिकॉर्ड तोड़ देंगे. भारत और इंग्लैंड के बीच हुए वनडे मैचों में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड फिलहाल युवी के नाम है, जिन्होंने 37 मैचों में 4 सेंचुरी लगाई हैं. रोहित 23 मैचों में 3 सेंचुरी लगा चुके हैं.
युवराज सिंह (भारत): 37 मैच, 1523 रन (4 शतक)
विराट कोहली (भारत): 38 मैच, 1397 रन (3 शतक)
जो रूट (इंग्लैंड): 25 मैच, 851 रन (3 शतक)
रोहित शर्मा (भारत): 23 मैच, 846 रन (3 शतक)
शतकों का महारिकॉर्ड बनाने के अलावा रोहित शर्मा इस सीरीज में कई और बड़े माइलस्टोन छूने के बेहद करीब हैं. अगर रोहित शर्मा इस सीरीज में केवल एक शतक भी जड़ देते हैं, तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट के तीन अनोखे रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे.
पहला ये कि वह वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय ओपनर बन जाएंगे.
दूसरा ये कि 39 साल की उम्र में वनडे शतक लगाने वाले वह पहले भारतीय बल्लेबाज बनेंगे.
तीसरा ये कि इंग्लैंड में सर डॉन ब्रैडमैन के बाद 10 शतक (सभी फॉर्मेट मिलाकर) लगाने वाले दुनिया के दूसरे विदेशी बल्लेबाज बन जाएंगे.