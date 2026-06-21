India Squad for England ODI Series: इंग्लैंड के खिलाफ 14 जुलाई से शुरू होने जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान कर दिया गया है. शुभमन गिल (Shubman Gill) की कप्तानी वाली इस 15 सदस्यीय टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों की वापसी हुई है, तो वहीं श्रेयस अय्यर को उप-कप्तान बनाया गया है.
इंग्लैंड दौरे के लिए सिलेक्टर्स ने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे तीन ऐसे मैच विनर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जो अकेले दम पर मैच पलटने का माद्दा रखते हैं. इनमें से दो खिलाड़ी तो ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी पिछली कुछ पारियों में शानदार शतक ठोका था, बावजूद इसके उनके हाथ सिर्फ निराशा लगी है. आइए जानते हैं कौन हैं वो 3 बदनसीब खिलाड़ी.
इस लिस्ट में सबसे हैरान करने वाला नाम युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल का है. शानदार फॉर्म में चल रहे जायसवाल को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की टीम में जगह नहीं मिली है. उनका बाहर होना किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि उनके हालिया वनडे आंकड़े कमाल के रहे हैं.
बाएं हाथ के इस ओपनर ने साल 2025 के आखिर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में 121 गेंदों पर 116 रनों की शतकीय पारी खेली थी. इसके बाद हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ संपन्न हुई वनडे सीरीज के तीसरे मैच में भी उन्होंने नाबाद 110 रन कूट डाले. अपनी पिछली तीन वनडे पारियों में 2 धमाकेदार शतक ठोकने के बावजूद सिलेक्टर्स ने उन्हें इंग्लैंड दौरे की फ्लाइट से ड्रॉप कर दिया है.
यशस्वी की तरह ही ऋतुराज गायकवाड़ के साथ भी काफी नाइंसाफी देखने को मिली है. ऋतुराज भी इस समय वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. साल 2025 के आखिर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में ऋतुराज ने मिडिल ऑर्डर में आकर 105 रनों की उम्दा शतकीय पारी खेली थी, नंबर 4 जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर शतक जमाने के बाद उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है. वह पहले अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज से बाहर रहे और अब इंग्लैंड जैसे महत्वपूर्ण दौरे पर भी वह टीम में नजर नहीं आएंगे.
भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी की रीढ़ माने जाने वाले मोहम्मद सिराज को भी इस वनडे टीम में जगह नहीं मिली है. सिराज इंग्लैंड की ओवरकास्ट कंडीशंस और स्विंग होती पिचों पर बेहद घातक साबित हो सकते थे, लेकिन सिलेक्टर्स ने उन पर भरोसा नहीं जताया. सिराज आईपीएल 2026 में बेहतरीन फॉर्म में थे, जहाँ उन्होंने 17 मैचों में 19 विकेट चटकाए थे.
सिराज ने भारत के लिए आखिरी वनडे मैच 18 जनवरी 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. इसके बाद उन्हें पहले अफगानिस्तान सीरीज और अब इंग्लैंड सीरीज से भी बाहर रख दिया गया है. सिराज भारत के लिए 50 वनडे मैचों में 76 विकेट ले चुके हैं. उनकी रफ्तार और स्विंग का इंग्लैंड में न होना भारतीय फैंस को भी खटक रहा है.
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़.