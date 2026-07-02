VIDEO: लौट आया धुरंधर...इस खास शख्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे विराट कोहली, इंग्लैंड के खिलाफ होगी रनों की बारिश?

Virat Kohli practices with Sanjay Bangar: टीम इंडिया इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है. 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू हो चुकी है. इस सीरीज के बाद तीन वनडे मैच भी होने हैं, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं. आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने वाले विराट कोहली मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं. आईपीएल के दौरान लगी चोट से उबरने और फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद कोहली ने वनडे सीरीज के लिए तैयारी शुरू कर दी है.
2 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया पर विराट कोहली का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो अलीबाग के मैदान पर अपने किट बैग के साथ नजर आए. फैंस ने उनका अभिवादन भी किया. सीरीज से ठीक पहले कोहली खुद को रिदम में लाने की हर कोशिश कर रहे हैं. इसलिए उन्होंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है.
इस खास ट्रेनिंग सेशन की सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर खुद विराट कोहली की मदद कर रहे हैं. वीडियो में दोनों दिग्गजों को मैदान पर काफी देर तक गंभीर चर्चा करते और बारीकियों पर काम करते देखा गया. बांगर की देखरेख में कोहली इंग्लैंड की पिचों पर अपनी तकनीक को और धार दे रहे हैं.
आईपीएल के दौरान चोटिल होने की वजह से फैंस विराट की फिटनेस को लेकर असमंजस में थे. बीसीसीआई द्वारा वनडे स्क्वॉड की घोषणा के बाद विराट को फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ा, जिसे उन्होंने आसानी से पास कर लिया है और अब वह मैदान पर गदर मचाने के लिए पूरी तरह फिट हैं.
फिलहाल भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके तुरंत बाद 14 जुलाई से तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होगा. 14, 16 और 19 जुलाई को तीन वनडे होने हैं. नीचे विराट कोहली के इंग्लैंड के खिलाफ वनडे फॉर्मेट के आंकड़े दिए गए हैं.
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली (फिटनेस मंजूरी मिलने पर निर्भर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल.