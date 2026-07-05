'मजाक चल रहा है क्या?' संजू सैमसन को ड्रॉप करने पर भड़के संजय मांजरेकर...फैसले को क्यों बताया 'अजीबोगरीब'

Sanjay Manjrekar on Sanju Samson: इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. इस मुकाबले में 15 साल और 99 दिन के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को भारत के लिए ऐतिहासिक इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका तो मिला, लेकिन इसके लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' रहे संजू सैमसन को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया.
टीम मैनेजमेंट के इस फैसले पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर संजय मांजरेकर बुरी तरह भड़क गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर टीम चयन की कड़ी आलोचना करते हुए इसे बेहद अजीब फैसला करार दिया है.
मैच के तुरंत बाद संजय मांजरेकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर टीम मैनेजमेंट के इस फैसले को आड़े हाथों लिया. उन्होंने लिखा कि वह युवा वैभव को भारतीय जर्सी में देखकर बेहद खुश हैं, लेकिन सैमसन को बाहर रखना उनकी समझ से परे है.
संजय मांजरेकर ने पोस्ट में लिखा, 'वैभव को भारतीय जर्सी में देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन सैमसन का क्या! ड्रॉप कर दिया गया?? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं! नहीं, मेरा मानना है कि वह चोटिल होंगे. उम्मीद करते हैं कि यह सिर्फ चोट ही हो, वरना यह अब तक का सबसे अजीबोगरीब (Bizarre) सिलेक्शन है.'
मांजरेकर यहीं नहीं रुके. उन्होंने टीम कॉम्बिनेशन को लेकर मैनेजमेंट को एक बेहतर विकल्प भी सुझाया. उनका मानना था कि अगर चयनकर्ता और कप्तान श्रेयस अय्यर युवा वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में शामिल करना ही चाहते थे, तो इसके लिए संजू सैमसन की जगह किसी और को बाहर किया जा सकता था या फिर बैटिंग ऑर्डर में बदलाव संभव था. मांजरेकर ने लिखा, 'अगर आप वैभव को टीम में लाना ही चाहते थे, तो संजू सैमसन आसानी से नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर सकते थे.'
सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है कि भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले संजू सैमसन को केवल 3 पारियों में सिंगल डिजिट स्कोर के चलते इस तरह अचानक ड्रॉप कर देना जल्दबाजी है. हालांकि, भारतीय टीम ने आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं किया है कि सैमसन को खराब फॉर्म की वजह से बाहर किया गया है या फिर वह किसी चोट से जूझ रहे हैं.
उधर, वैभव ने मैदान पर उतरते ही इतिहास रच दिया. वह भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं. उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का लगभग 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. हालांकि, डेब्यू मैच में उनका प्रदर्शन योजना के मुताबिक नहीं रहा. अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने आए वैभव ने 10 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से केवल 14 रन बनाए और स्टंप आउट होकर पवेलियन लौट गए.
भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 190 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था. जवाब में इंग्लैंड ने जैकब बेथेल की शानदार नाबाद 76 रनों (46 गेंद, 5 चौके, 5 छक्के) की पारी के दम पर 19 ओवरों में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने पांच मैचों की इस टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है, क्योंकि सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण धुल गया था.