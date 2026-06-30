ENG vs IND: प्लेइंग 11 में एक साथ खेल सकते हैं वैभव, अभिषेक, संजू और किशन....कप्तान अय्यर के सामने हैं 2 रास्ते

How Vaibhav Suryavanshi Fits in India Playing 11: आयरलैंड में 0-2 की करारी शिकस्त के बाद अब टीम इंडिया के सामने इंग्लैंड की बेहद कठिन चुनौती आ खड़ी हुई है. 1 जुलाई से 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है. आयरलैंड में फ्लॉप शो के बाद टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में बैटिंग ऑर्डर को लेकर मंथन हो रहा है. आयरलैंड में सीनियर बल्लेबाजों ने सरेंडर किया था, जिसके बाद अब फैंस और सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज एक सुर में 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को पहले ही मैच से मौका देने की वकालत कर रहे हैं.
हालांकि, टीम के असिस्टेंट कोच रायन टेन डोशेट ने यह साफ कर दिया है कि खिलाड़ियों को पूरा समय दिया जाएगा और वैभव को अपनी बारी का इंतजार करना होगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर कप्तान श्रेयस अय्यर इस युवा 'एक्स-फैक्टर' को शामिल करना चाहें, तो उनके पास क्या रास्ते हैं? खासकर तब, जब टीम में संजू सैमसन जैसा वर्ल्ड चैंपियन ओपनर और अभिषेक शर्मा जैसा नंबर-1 टी20 बल्लेबाज पहले से मौजूद हो.
यदि टीम इंडिया अपने दोनों ओपनर्स संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहती, तो वैभव सूर्यवंशी को नंबर 3 पर आजमाया जा सकता है. वैभव के पास नई और पुरानी दोनों गेंद को बाउंड्री के पार भेजने की गजब की क्षमता है, इसलिए वह नंबर 3 पर भी तबाही मचा सकते हैं.
अगर वैभव नंबर 3 पर खेलते हैं तो ईशान किशन चौथे नंबर पर खिसक जाएंगे, जो मध्यक्रम में भी उतने ही आक्रामक हैं, जितने टॉप ऑर्डर में. फिर नंबर 5 पर कप्तान श्रेयस अय्यर, नंबर 6 पर तिलक वर्मा, नंबर 7 पर शिवम दुबे और नंबर 8 पर अक्षर पटेल आ सकते हैं. इस कॉम्बिनेशन को खिलाने के लिए सूर्यांश शेडगे को बाहर बैठना होगा और कप्तान अय्यर को छठे गेंदबाज के रूप में शिवम दुबे पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिनसे पूरे 4 ओवर की उम्मीद करना इंग्लैंड की पिचों पर एक बड़ा दांव हो सकता है.
दूसरा रास्ता सीधा और सरल है. अगर कोच और कप्तान सूर्यांश शेडगे को टीम में बनाए रखना चाहते हैं और हर हाल में वैभव को नंबर 3 पर फिट करना चाहते हैं, तो तिलक वर्मा को बाहर करना होगा, जो मुश्किल लगता है, क्योंकि तिलक वर्मा ने पिछले कुछ समय में टीम के लिए संकटमोचक की भूमिका निभाई है. इसलिए उन्हें ड्रॉप करने का फैसला किसी भी मैनेजमेंट के लिए आसान नहीं होगा. एक विकल्प संजू सैमसन को आराम देने का भी बचता है, लेकिन इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के सामने अपने सबसे अनुभवी टी20 वर्ल्ड कप विजेता को बाहर रखना आत्मघाती साबित हो सकता है.
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव.
पहला टी20I: 1 जुलाई 2026 - रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट - रात 10:00 बजे
दूसरा टी20I: 4 जुलाई 2026 - ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर - शाम 7:00 बजे
तीसरा टी20I: 7 जुलाई 2026 - ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम - रात 10:00 बजे
चौथा टी20I: 9 जुलाई 2026 - काउंटी ग्राउंड, ब्रिस्टल - रात 10:00 बजे
पांचवां टी20I: 11 जुलाई 2026 - द रोज़ बाउल, साउथैम्प्टन - शाम 7:00 बजे