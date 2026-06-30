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ENG vs IND: प्लेइंग 11 में एक साथ खेल सकते हैं वैभव, अभिषेक, संजू और किशन....कप्तान अय्यर के सामने हैं 2 रास्ते

How Vaibhav Suryavanshi Fits in India Playing 11: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में हैं. आईपीएल 2026 में उन्होंने 776 रन ठोके थे. वह पहली गेंद से छक्के लगाने के लिए मशहूर हैं. उनकी निडर बल्लेबाजी और बड़े शॉट खेलने की काबिलियत इंग्लैंड के गेंदबाजों के होश उड़ा सकती है. आइए जानते हैं कि वह प्लेइंग 11 में अभिषेक, संजू और किशन के साथ कैसे फिट बैठते हैं.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jun 30, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:29 AM IST
ENG vs IND: प्लेइंग 11 में एक साथ खेल सकते हैं वैभव, अभिषेक, संजू और किशन....कप्तान अय्यर के सामने हैं 2 रास्ते
Image Credit: Vaibhav Suryavanshi Playing 11 (फोटो क्रेडिट BCCI)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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