टैलेंट की कमी नहीं, फिर क्यों रुका है 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू? ये रहा सबसे बड़ा कारण

Vaibhav Suryavanshi Debut: महज 15 साल की उम्र में दुनिया के बड़े-बड़े गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने वाले वैभव सूर्यवंशी सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. वजह है टीम इंडिया में सेलेक्ट होने के बाद भी उनका डेब्यू ना होना. क्रिकेट फैंस से लेकर इस खेल के दिग्गज तक हर कोई वैभव को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में देखना चाहता है, लेकिन टीम मैनेजमेंट उन्हें मौका देने को तैयार नहीं. ऐसे में हर कोई पूछ रहा है कि आईपीएल 2026 में 776 रन बनाने वाले और भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने वाले इस खिलाड़ी का डेब्यू आखिर क्यों नहीं कराया जा रहा? वह आयरलैंड के बाद इंग्लैंड दौरे पर सिर्फ पानी क्यों पिला रहे हैं?
वैभव के डेब्यू में देरी के पीछे उनका फॉर्म या बैटिंग में कोई तकनीकी खराबी नहीं है. इसका सबसे बड़ा और इकलौता कारण है 'हायरार्की' (Hierarchy), यानी टीम का पुराना स्थापित सिस्टम और सीनियर खिलाड़ियों को सुरक्षा देने का नियम.
हेड कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में टीम इंडिया ने कड़े नियमों के दम पर टी20 वर्ल्ड कप, एशिया कप 2025 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जैसे बड़े खिताब जीते हैं. गंभीर का मूल सिद्धांत सीधा है कि कोई भी खिलाड़ी असुरक्षा के माहौल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता. अगर एक-दो मैच खराब होने पर सीनियर खिलाड़ियों को टीम से निकाल दिया जाएगा, तो ड्रेसिंग रूम का भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा. यही वजह है कि संजू सैमसन और ईशान किशन के फेल होने के बाद भी उन्हें बैक किया गया.
अगर हम भारत के मौजूदा टॉप-3 बल्लेबाजों का रिकॉर्ड देखें, तो मैनेजमेंट का फैसला बिल्कुल सही लगता है.
अभिषेक शर्मा: पिछले टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से उन्होंने 193 के बेजोड़ स्ट्राइक रेट से 1,500 से ज्यादा रन बनाए हैं और वह आईसीसी टी20 रैंकिंग में टॉप पर रहे.
ईशान किशन: घरेलू क्रिकेट (सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे ट्रॉफी) में कड़ी मेहनत के साथ टीम में वापस आए हैं. टी20 विश्व कप 2026 और फिर आईपीएल 2026 में कमाल की बैटिंग की. वह इस समय टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज भी हैं.
संजू सैमसन: भले ही संजू पिछले तीन मैचों से फ्लॉप चल रहे हैं, लेकिन तीन महीने पहले टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में उन्होंने तीन बेहद यादगार पारियां खेलकर भारत को चैंपियन बनाया था.
ऐसे में किसी भी मैनेजमेंट के लिए यह कहना नामुमकिन है कि 'आपकी पुरानी सेवाओं के लिए धन्यवाद, अब आप इस नए लड़के के लिए जगह खाली कर दीजिए.'
इस मामले को लेकर टीम के अंदर और बाहर दो अलग-अलग राय देखने को मिल रही हैं. एक तरफ जहां टीम के कोच और कप्तान मौजूदा व्यवस्था को नहीं बदलना चाहते, वहीं पूर्व दिग्गज इस फैसले से निराश हैं.
सहायक कोच रयान टेन डोशेट वैभव को लेकर साफ शब्दों में कह चुके हैं कि वैभव अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन संजू सैमसन भी ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने तीन महीने पहले हमें वर्ल्ड कप जिताने के लिए लंबा सफर तय किया है.'
वहीं कप्तान अय्यर भी कह चुके हैं कि 'जिन्होंने पिछला विश्व कप जीता, वे लगातार इस प्रारूप के मुख्य स्तंभ रहे हैं, इसलिए उनका समर्थन करना बहुत महत्वपूर्ण है. सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए हम सीनियरों को नहीं हटा सकते.'
वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू वाले हॉट टॉपिक पर पूर्व क्रिकेटर 2 खेमों में बंट चुके हैं. पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक और चेतेश्वर पुजारा दोनों ही खिलाड़ियों ने संजू सैमसन का समर्थन किया है.
पुजारा ने कहा, 'संजू को लंबा मौका मिलना चाहिए. अगर वैभव को खिलाना ही है, तो किसी को बाहर करके नहीं, बल्कि किसी सीनियर खिलाड़ी को आराम देकर खिलाना चाहिए.'
दिनेश कार्तिक का भी मानना है कि भले ही संजू के फ्लॉप होने पर वैभव के डेब्यू की मांग तेज है, लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है कि वे संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी का समर्थन करेंगे, क्योंकि कुछ महीने पहले टी20 विश्व कप में दबाव में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था. इसलिए हमें उनका साथ देना होगा.
डीके ने वैभव को लेकर कहा कि प्रतिभाशाली होने के बावजूद उन्हें प्लेइंग इलेवन में खेलने का हक हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे.
सुनील गावस्कर टीम मैनेजमेंट के उलट वैभव को डेब्यू कराने की मांग पर अड़े हैं. उन्होंने कहा कि 'मैं एक महीने से कह रहा हूं कि अपनी फॉर्म के कारण वैभव को दोनों मैच खेलने चाहिए थे. युवा खिलाड़ियों को आजमाने के लिए आयरलैंड सीरीज सबसे सही मौका थी.'
टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का गुस्सा तो सातवें आसमान पर है. उन्होंने बिना शब्दों को घुमाए कह दिया कि 'अरे, वह खेलना चाहिए था यार (आयरलैंड के खिलाफ). वहां ट्रैक धीमा और स्पॉन्जी था. वह छोटा मैदान था, वहां वह गेंदबाजों को सीधे स्टेडियम की छत पर मारता. वह उनकी पैंट उतार देता. उसे वहां जरूर खेलना चाहिए था. अब, वह इंग्लैंड में खेलता है या नहीं, मुझे यकीन नहीं है. मुझे यकीन नहीं है कि वे उसे मौका देंगे या नहीं, लेकिन उसे जल्द से जल्द एक गेम दें.'
अब लौटते हैं वैभव सूर्यवंशी पर, जिन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में अपनी पहचान बना ली है. आईपीएल 2025 और 2026 में कमाल की बैटिंग के दम पर उन्होंने टीम इंडिया में जगह बना ली है. वैभव अब तक टी20 क्रिकेट के 34 मैचों में 134 छक्के मार चुके हैं, जो अपने आप में कमाल की बात है. उन्होंने 44.75 की औसत से कुल 1477 रन जुटाए हैं, जिसमें 4 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं. उनका स्ट्राइक रेट 220.44 का है. ये आंकड़े बेहद शानदार हैं.
वैभव सूर्यवंशी को इसलिए डेब्यू कराए जाने की मांग तेज है, क्योंकि उन्होंने हाल के महीनों में क्रिकेट के मैदान पर रनों का अंबार लगाया है. उन्होंने इस साल भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने में बेहद अहम भूमिका निभाई थी. इसके ठीक बाद आईपीएल (IPL 2026) में टॉप गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए सीजन में कुल 776 रन बनाकर न सिर्फ ऑरेंज कैप जीती थी, बल्कि कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए थे.
वैभव की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आयरलैंड में उनके आने की खबर सुनकर स्टेडियम में अस्थायी सीटें बढ़ानी पड़ी थीं और इंग्लैंड के खिलाड़ी अपने गेंदबाजों को 'पहली गेंद पर छक्के' के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन भारतीय क्रिकेट का नियम स्पष्ट है. वैभव सूर्यवंशी पूरे देश के चहेते बन चुके हैं, लेकिन उन्हें ऐसा माहौल मिलना जरूरी है, जहां वह न तो सीनियर खिलाड़ियों से डरा हुआ महसूस करें और न ही बने-बनाए सिस्टम को चुनौती दें. वैभव बेहद प्रतिभाशाली हैं, उन्हें मौका जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें इस कड़े ड्रेसिंग रूम में अपनी बारी का थोड़ा धैर्यपूर्वक इंतजार करना होगा.