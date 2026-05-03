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Hindi Newsक्रिकेटODI और T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान...वर्ल्ड कप के पहले होगी टक्कर, देख लीजिए शेड्यूल

ODI और T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान...वर्ल्ड कप के पहले होगी टक्कर, देख लीजिए शेड्यूल

India A Squad: भारतीय महिला चयन समिति ने आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए 'इंडिया ए' टीम की घोषणा कर दी है. इस दौरे पर भारत ए की टीम इंग्लैंड ए के खिलाफ तीन वनडे (ODI) और तीन टी20 (T20I) मैचों की सीरीज खेलेगी.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 03, 2026, 02:04 PM IST
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ODI और T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान...वर्ल्ड कप के पहले होगी टक्कर, देख लीजिए शेड्यूल

India A Squad: महिला टी20 विश्व कप 2026 का आगाज 12 जून से होने जा रहा है, जो 5 जुलाई 2026 तक चलेगा. इस इवेंट से पहले भारतीय महिला चयन समिति ने आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए 'इंडिया ए' टीम की घोषणा कर दी है. इस दौरे पर भारत ए की टीम इंग्लैंड ए के खिलाफ तीन वनडे (ODI) और तीन टी20 (T20I) मैचों की सीरीज खेलेगी. यह दौरा भारतीय सीनियर टीम की बेंच स्ट्रेंथ को परखने और मजबूत करने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है.

वनडे और टी20 सीरीज के दौरान हरलीन देओल, प्रतिका रावल और सयाली सतघरे को इंग्लैंड के खिलाफ महिलाओं के एकमात्र टेस्ट मैच से पहले अपने खेल को और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि इन तीनों को इंग्लैंड टीम के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत ए टीम में शामिल किया गया है.

कौन बना कप्तान?

हरलीन 50 ओवर की टीम की कप्तानी, करेंगी जबकि टी20 टीम की कप्तान अनुष्का शर्मा होंगी.  अनुष्का ने हाल ही में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का डेब्यू किया था. टी20 टीम में वृंदा दिनेश को उप-कप्तान बनाया गया है, जबकि वनडे में हरलीन की डिप्टी प्रतीका रावल हैं.इन खिलाड़ियों को टी20 विश्व कप के लिए भारत की टीम में जगह नहीं मिल पाई है. ये सभी सभी 10 से 13 जुलाई के बीच लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले एकमात्र टेस्ट मैच में खेलते हुए नजर आएंगी. 

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दोनों प्रारूपों के लिए 'इंडिया ए' स्क्वाड

टी20 टीम

अनुष्का शर्मा (कप्तान), वृंदा दिनेश (उप कप्तान), जी कमालिनी (विकेटकीपर), उमा छेत्री, वैष्णवी शर्मा, प्रेमा रावत, पूर्वाजा वेर्लेकर, जिन्तिमणि कलिता, साइमा ठाकोर, सिमरन बहादुर, श्वेता सहरावत, दीया यादव, मिन्नू मणि, शबनम शकील, तनुजा कंवर.

वनडे टीम

हरलीन देओल (कप्तान), प्रतिका रावल (उप कप्तान), प्रिया पुनिया, तनीषा सिंह, जी कमलिनी (विकेटकीपर), उमा छेत्री (विकेटकीपर), तेजल हसब्निस, निकी प्रसाद, प्रेमा रावत, तनुजा कंवर, वैष्णवी शर्मा, शबनम शकील, सयाली सतघरे, जिन्तिमणि कलिता, साइमा ठाकोर.

इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए सीनियर टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, प्रतिका रावल, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, हरलीन देओल, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, सयाली सतघरे, स्नेह राणा.

टी20 सीरीज का शेड्यूल

पहला टी20: 20 जून (नॉर्थम्प्टन)

दूसरा टी20: 23 जून (नॉर्थम्प्टन)

तीसरा टी20: 25 जून (चेम्सफोर्ड)

वनडे सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे: 28 जून (होव)

दूसरा वनडे: 1 जुलाई (टॉंटन)

तीसरा वनडे: 4 जुलाई (टॉंटन)

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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