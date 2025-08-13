ओवल में 'श्री शिव रुद्राष्टकम् स्तुति' ने भर दिया था टीम में जोश, 6 रनों से मिली थी रोमांचक जीत
Advertisement
trendingNow12878791
Hindi Newsक्रिकेट

ओवल में 'श्री शिव रुद्राष्टकम् स्तुति' ने भर दिया था टीम में जोश, 6 रनों से मिली थी रोमांचक जीत

आखिरी टेस्ट मैच में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. उस  वक्त भारतीय टीम के 'मेन थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट' रघु स्पीकर लेकर आए और ड्रेसिंग रुम में 'श्री शिव रुद्राष्टकम' बजाना शुरु कर दिया.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 13, 2025, 12:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rudrashtakam played during last test match Ind vs Eng
Rudrashtakam played during last test match Ind vs Eng

भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को भारतीय टीम ने 2-2 के बराबरी पर खत्म किया.  आखिरी टेस्ट मैच में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. उस  वक्त भारतीय टीम के 'मेन थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट' रघु स्पीकर लेकर आए और ड्रेसिंग रूम में 'श्री शिव रुद्राष्टकम' बजाना शुरु कर दिया. जिसके बाद ये सिलसिला भारतीय टीम के जीतने तक नहीं रुका.

'श्री शिव रुद्राष्टकम स्तुति' चलाने के पीछे की वजह

मान्यता है कि अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो शिव मंदिर या घर में ही सात दिनों तक सुबह-शाम 'श्री शिव रुद्राष्टकम स्तुति' का पाठ करने से भगवान शिव शत्रुओं का नरसंहार कर देते हैं. साथ ही वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं. प्रभु श्रीराम ने रावण पर विजय पाने के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी और 'श्री शिव रुद्राष्टकम' का पाठ किया था.  जिसका नतीजा ये हुआ भगवान राम ने रावण को हराकर उसका अंत किया.

उस दिन अचानक से बजा 'श्री शिव रुद्राष्टकम स्तुति'

अक्सर भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम खिलाड़ी गाने सुना करते थे.  एक भारतीय खिलाड़ी ने कहा हम कई बार गाड़ी में ग्राउंड में प्रैक्टिस करते समय हनुमान चालीसा सुनते रहते थे. लेकिन टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में पहली बार ऐसा हुआ जब श्री 'श्री शिव रुद्राष्टकम स्तुति' पहली बार सुना.  मेरा मानना है इसे सुनने से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिली और हमने  मैच जीतने में एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप में जीत मिली.

हार के कगार पर खड़ी थी भारतीय टीम

भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से पीछे चल रही थी. ऐसे में आखिरी टेस्ट मैच टीम इंडिया के लिए जीतना बेहद जरूरी था. भारतीय टीम ने ओवल टेस्ट मैच 6 रनों से रोमांचक जीत हासिल की. शुभमन गिल, केएल राहुल और जडेजा ने सीरीज के दौरान शानदार परफॉर्मेंस की. हालांकि, इस मैच को जीतने में मोहम्मद सिराज ने अहम भूमिका निभाई और दोनों पारियों को मिलाकर उन्होंने 9 विकेट हासिल किए और ओवरऑल 5 टेस्ट मैचों  23 विकेट झटके. ड्रेसिंग रूम में पाचों दिनों तक रुद्राष्टकम  गूंजता रहा.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Rudrashtakam played during last test match

Trending news

विपक्ष ने बढ़ाई हलचल, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर 17 या 18 अगस्‍त को INDIA गठबंधन...
INDIA Alliance Meeting
विपक्ष ने बढ़ाई हलचल, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर 17 या 18 अगस्‍त को INDIA गठबंधन...
SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
sushil kumar
SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
Stray dogs
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
Independence day meat ban
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
bengaluru news
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
LOC पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, भीषण गोलीबारी में एक जवान शहीद, सर्च जारी
LoC
LOC पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, भीषण गोलीबारी में एक जवान शहीद, सर्च जारी
IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
Bacchu Kadu
IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
Rajiv Pratap Rudy election win
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
UNGA की बैठक के लिए US जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात?
Trump tariff
UNGA की बैठक के लिए US जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात?
Aaj Ki Taza Khabar Live: 15 अगस्त के दिन कितने बजे चलेगी मेट्रो? जान लें टाइम, उस हिसाब से निकलें घर से
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: 15 अगस्त के दिन कितने बजे चलेगी मेट्रो? जान लें टाइम, उस हिसाब से निकलें घर से
;