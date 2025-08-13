ओवल में 'श्री शिव रुद्राष्टकम् स्तुति' ने भर दिया था टीम में जोश, 6 रनों से मिली थी रोमांचक जीत

भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को भारतीय टीम ने 2-2 के बराबरी पर खत्म किया. आखिरी टेस्ट मैच में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. उस वक्त भारतीय टीम के 'मेन थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट' रघु स्पीकर लेकर आए और ड्रेसिंग रूम में 'श्री शिव रुद्राष्टकम' बजाना शुरु कर दिया. जिसके बाद ये सिलसिला भारतीय टीम के जीतने तक नहीं रुका.

'श्री शिव रुद्राष्टकम स्तुति' चलाने के पीछे की वजह

मान्यता है कि अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो शिव मंदिर या घर में ही सात दिनों तक सुबह-शाम 'श्री शिव रुद्राष्टकम स्तुति' का पाठ करने से भगवान शिव शत्रुओं का नरसंहार कर देते हैं. साथ ही वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं. प्रभु श्रीराम ने रावण पर विजय पाने के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी और 'श्री शिव रुद्राष्टकम' का पाठ किया था. जिसका नतीजा ये हुआ भगवान राम ने रावण को हराकर उसका अंत किया.

उस दिन अचानक से बजा 'श्री शिव रुद्राष्टकम स्तुति'

अक्सर भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम खिलाड़ी गाने सुना करते थे. एक भारतीय खिलाड़ी ने कहा हम कई बार गाड़ी में ग्राउंड में प्रैक्टिस करते समय हनुमान चालीसा सुनते रहते थे. लेकिन टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में पहली बार ऐसा हुआ जब श्री 'श्री शिव रुद्राष्टकम स्तुति' पहली बार सुना. मेरा मानना है इसे सुनने से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिली और हमने मैच जीतने में एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप में जीत मिली.

हार के कगार पर खड़ी थी भारतीय टीम

भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से पीछे चल रही थी. ऐसे में आखिरी टेस्ट मैच टीम इंडिया के लिए जीतना बेहद जरूरी था. भारतीय टीम ने ओवल टेस्ट मैच 6 रनों से रोमांचक जीत हासिल की. शुभमन गिल, केएल राहुल और जडेजा ने सीरीज के दौरान शानदार परफॉर्मेंस की. हालांकि, इस मैच को जीतने में मोहम्मद सिराज ने अहम भूमिका निभाई और दोनों पारियों को मिलाकर उन्होंने 9 विकेट हासिल किए और ओवरऑल 5 टेस्ट मैचों 23 विकेट झटके. ड्रेसिंग रूम में पाचों दिनों तक रुद्राष्टकम गूंजता रहा.