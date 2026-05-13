ENG vs NZ 1st Test: एशेज में हार के बाद इंग्लैंड टीम में 'महा-बदलाव', 3 नए चेहरे शामिल, इन 2 बल्लेबाजों की हुई छुट्टी

England Test Squad vs NZ: इंग्लैंड क्रिकेट को अब ब्रेंडन मैकुलम (मुख्य कोच) और मार्कस नॉर्थ (चीफ सेलेक्टर) की जोड़ी आगे बढ़ाएगी. इसका पहला पड़ाव लॉर्ड्स टेस्ट है. न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान कर दिया गया है. नए चेहरों के साथ इंग्लिश टीम मैदान पर उतरेगी.
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England Test Squad vs NZ: आईपीएल 2026 की धूम के बीच इंग्लैंड क्रिकेट टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रही है. न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का मंच तैयार है. 4 जून से पहला मुकाबला ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स में होगा. ऑस्ट्रेलिया के हाथों एशेज सीरीज में 1-4 की करारी शिकस्त झेलने के बाद इंग्लैंड ने इस सीरीज के लिए टीम में बड़े बदलाव किए हैं. तीन नए चेहरों को जगह मिली है, जबकि 2 स्टार बल्लेबाज बाहर हुए हैं.
पहले टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. इस टीम में चयनकर्ताओं ने कड़ा रुख अपनाते हुए कई दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखाया है, वहीं घरेलू क्रिकेट में धमाल मचाने वाले युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है. एमिलियो गे, जेम्स रियू और सन्नी बेकर को पहली बार टेस्ट टीम में जगह मिली है, जबकि स्टार बल्लेबाज जैक क्रॉली और ओली पोप बाहर हुए हैं. क्रॉली लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, जिसका खामियाजा उन्हें टीम से बाहर होकर भुगतना पड़ा.
घरेलू क्रिकेट में डरहम के लिए खेलने वाले एमिलियो गे ने काउंटी सीजन की 8 पारियों में 3 शतक और करीब 70 की औसत से रन बनाकर अपना दावा मजबूत किया था. अब वह बेन डकेट के साथ ओपनिंग करते दिख सकते हैं. युवा खिलाड़ी जेम्स रियू को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है, जो मिडिल ऑर्डर को मजबूती देंगे. सन्नी बेकर अपनी मीडियम पेस गेंदबाजी से कहर बरपाने के लिए तैयार हैं.
(@ESPNcricinfo) May 13, 2026
तेज गेंदबाजी विभाग में ओली रॉबिन्सन की लंबे समय बाद वापसी हुई है. ये वही गेंदबाज हैं, जिन्होंने साल 2024 में भारत दौरे पर बढ़िया गेंदबाजी की थी, लेकिन इसके बाद चोट ने उन्हें परेशान किया. उन्होंने रिकवर होकर काउंटी चैंपियनशिप में अपनी फिटनेस साबित की है. लेग स्पिनर रेहान अहमद की भी टीम में वापसी हुई है, जो शोएब बशीर के साथ स्पिन आक्रमण की कमान संभालेंगे.
जोफ्रा आर्चर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे. आर्चर अभी IPL खेल रहे हैं और लंबे समय बाद उन्हें लाल गेंद क्रिकेट के लिए धीरे-धीरे तैयार किया जा रहा है.
बेन स्टोक्स (कप्तान), रेहान अहमद, गस एटकिंसन, सन्नी बेकर, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, एमिलियो गे, जेम्स रियू, ओली रॉबिन्सन, जो रूट, जैमी स्मिथ, जोश टंग.
इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज में कुल 3 मैच खेले जाएंगे. पहला टेस्ट 4 जून से लॉर्ड्स में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा टेस्ट 17 जून से द ओवल और तीसरा मुकाबला 25 जून से ट्रेंट ब्रिज में शुरू होगा.
टीम इंडिया की तर्ज पर अब इंग्लैंड ने भी अपनी चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मार्कस नॉर्थ को इंग्लैंड का नया नेशनल चीफ सेलेक्टर नियुक्त किया गया है. नॉर्थ इस पद को संभालने वाले पहले विदेशी नागरिक हैं. वह ल्यूक राइट की जगह लेंगे. नॉर्थ इससे पहले डरहम के क्रिकेट निदेशक रह चुके हैं और कप्तान बेन स्टोक्स के साथ उनके संबंध काफी बेहतर माने जाते हैं.
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