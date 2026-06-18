Glenn Phillips Test Century vs England: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच द ओवल (The Oval) के मैदान पर दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है. इस मुकाबले के दूसरे दिन कीवी ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स (Glenn Phillips) ने ऐतिहासिक शतक लगाकर सुर्खियां बटोरीं. एक समय संकट में दिख रही न्यूजीलैंड की टीम को फिलिप्स ने न सिर्फ संभाला, बल्कि नंबर 7 पर आकर कुछ ऐसा किया, जिसे देख विरोधी टीम के समर्थक भी उनके फैन हो गए.
जब ग्लेन फिलिप्स 135 गेंदों पर 18 चौकों की मदद से 100 रन बनाकर आउट हुए, तो ओवल के मैदान पर मौजूद इंग्लिश दर्शकों ने खेल भावना की मिसाल पेश की और खड़े होकर तालियां बजाकर उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन (Standing Ovation) दिया. फिलिप्स की इस सूझबूझ भरी पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 391 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया है. उनके अलावा विकेटकीपर टॉम ब्लंडेल (Tom Blundell) ने 51, जबकि आखिर में काइल जैमीसन ने 41 रनों की उम्दा पारी खेली.
ग्लेन फिलिप्स का यह शतक कई मायनों में बेहद खास और ऐतिहासिक है. यह उनके टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी रही. उन्होंने महज 133 गेंदों का सामना करते हुए 18 शानदार चौकों की मदद से अपनी यह सेंचुरी पूरी की. इंग्लैंड की सरजमीं पर नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए किसी कीवी बल्लेबाज के बल्ले से पूरे 18 साल बाद टेस्ट शतक निकला है. इससे पहले साल 2008 में दिग्गज ऑलराउंडर जैकब ओरम ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर यह कारनामा किया था.
विक पोलार्ड - 1973
जॉन ब्रेसवेल - 1986
जैकब ओरम - 2008
ग्लेन फिलिप्स - 2026
मुकाबले में न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और टीम ने महज 188 रनों पर अपने 5 विकेट खो दिए थे. यहां से लगा कि टीम मुश्किल से 250 रन पार कर पाएगी. डैरिल मिचेल (44 रन) के आउट होने के बाद ग्लेन फिलिप्स ने मैदान पर कदम रखा. उस समय इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर आग उगलती हुई गेंदबाजी कर रहे थे.
ओवल के मैदान पर सूरज की सीधी और तीखी रोशनी फिलिप्स की आंखों पर पड़ रही थी. इससे निपटने के लिए फिलिप्स ने सनग्लास (चश्मा) पहनकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. आर्चर ने उन्हें लगातार तीखी और खतरनाक बाउंसरों से डराने की कोशिश की, लेकिन फिलिप्स क्रीज पर चट्टान की तरह डटे रहे.
फिलिप्स ने विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल के साथ मिलकर मोर्चा संभाला और इंग्लिश गेंदबाजों पर काउंटर-अटैक (पलटवार) शुरू किया. दोनों ने महज 52 गेंदों में 50 रन जोड़ दिए, जिसमें फिलिप्स का योगदान 36 रनों का था. दोनों के बीच 90 गेंदों में 75 रनों की बहुमूल्य साझेदारी हुई. ब्लंडेल के आउट होने के बाद फिलिप्स ने हार नहीं मानी और काइल जैमीसन के साथ मिलकर रन गति को आगे बढ़ाया.
फिलिप्स ने दूसरे दिन 82 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर काइल जैमीसन के साथ मिलकर महज 96 गेंदों में 87 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी कर डाली. अपनी इस बेखौफ बल्लेबाजी के दम पर फिलिप्स ने न केवल अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया, बल्कि कीवी टीम को एक बेहद सम्मानजनक और मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया. फिलिप्स टेस्ट में अब तक 19 मैचों की 32 पारियों में 1 शतक और 5 अर्धशतकों की मदद से 953 रन बना चुके हैं. साथ ही उन्होंने 33 विकेट भी अपने नाम किए हैं.