Matt Henry 11 Wickets vs England Oval Test: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में कीवी टीम ने कमाल कर दिया है. पहला टेस्ट हारने के बाद कीवी टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 253 रनों के विशाल अंतर से रौंद दिया. द ओवल के मैदान पर एकतरफा अंदाज में मिली इस जीत के दम पर कीवियों ने तीन मैचों की सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया है.
न्यूजीलैंड की इस ऐतिहासिक और धमाकेदार जीत का सबसे बड़ा हीरो कोई और नहीं, बल्कि 11 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज मैट हेनरी (Matt Henry) रहे, जिन्होंने अपनी स्विंग और सीम गेंदबाजी से इंग्लिश बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया. उन्होंने दोनों पारियों में 109 रन देकर 11 विकेट निकाले और इतिहास रच डाला.
द ओवल के ऐतिहासिक मैदान पर मैट हेनरी का यह प्रदर्शन दशकों तक याद रखा जाएगा. पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 6 विकेट के दम पर उन्होंने एक ऐसा दुर्लभ रिकॉर्ड बनाया, जिसे देखकर दुनिया हैरान है. मैट हेनरी साल 2005 की ऐतिहासिक एशेज सीरीज में शेन वॉर्न के बाद द ओवल के मैदान पर एक मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट (Match Ten-Wicket Haul) लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं.
द ओवल के मैदान पर किसी तेज गेंदबाज द्वारा 10 या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा आखिरी बार साल 1994 में डेवोन मैल्कम ने किया था. हेनरी पिछले 32 सालों में द ओवल में ऐसा करने वाले पहले पेसर हैं. खास बात यह भी है कि मैट हेनरी के टेस्ट करियर का यह पहला '10-विकेट मैच हॉल' है. उन्होंने मैच की पहली पारी में 80 रन देकर 5 विकेट और दूसरी पारी में महज 29 रन देकर 6 विकेट चटकाए हैं.
मैट हेनरी ने द ओवल के ऐतिहासिक मैदान पर न्यूजीलैंड के पुराने दिग्गजों द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स को भी नेस्तनाबूत कर दिया है. वह अब इंग्लैंड की धरती पर सर्वश्रेष्ठ मैच आंकड़े हासिल करने वाले कीवी गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने 109 रन देकर 11 शिकार किए हैं.
11/109- मैट हेनरी (द ओवल, 2026) *
11/169- डियोन नैश (लॉर्ड्स, 1994)
10/108- टिम साउदी (लॉर्ड्स, 2013)
मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 463 रनों का लक्ष्य दिया था. पांचवें और अंतिम दिन इंग्लैंड को जीत के लिए एक असंभव लक्ष्य का पीछा करना था. जो रूट सेट थे, लेकिन आखिरी दिन मैट हेनरी सुबह मैदान पर एक अलग ही इरादे से उतरे थे. उन्होंने खेल के पहले ही घंटे में महज 50 मिनट के भीतर इंग्लैंड के आखिरी 5 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर मैच का अंत कर दिया. मैट हेनरी के इस सनसनीखेज प्रदर्शन ने अब सीरीज के तीसरे और आखिरी टेस्ट मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया है, जहां दोनों टीमें ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेंगी.
अगर जनवरी 2022 से अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें, तो मैट हेनरी मौजूदा समय में दुनिया के सबसे घातक टेस्ट गेंदबाज बनकर उभरे हैं. उन्होंने इस दौरान सिर्फ 21 टेस्ट मैचों में 20 से भी कम के बेहतरीन औसत से 115 विकेट चटकाए हैं, जो अपने आप में कमाल की बात है. हेनरी अब तक 35 टेस्ट मैचों में 152 विकेट ले चुके हैं.