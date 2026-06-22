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Ben Stokes Comeback: विवाद खत्म, कप्तानी बहाल! तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, इस खूंखार खिलाड़ी की भी एंट्री

England vs New Zealand: ईसीबी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ निर्णायक तीसरे टेस्ट के लिए बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन की टीम में वापसी की घोषणा की है. नाइटक्लब विवाद में बेगुनाह पाए जाने के बाद स्टोक्स फिर से इंग्लैंड की कमान संभालेंगे.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 22, 2026, 05:01 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:01 AM IST
Ben Stokes Comeback: विवाद खत्म, कप्तानी बहाल! तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, इस खूंखार खिलाड़ी की भी एंट्री
Image Credit: बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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