England Squad vs New Zealand 3rd Test: इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही सीरीज के तीसरे और अंतिम टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम की घोषणा कर दी है. इस टीम में सबसे बड़ा कमबैक बेन स्टोक्स का हुआ है. वह पिछले मैच से बाहर रहने के बाद वापसी कर रहे हैं. वह इस मैच में टीम का नेतृत्व करेंगे. नाइटक्लब विवाद के बाद एक अनुशासनात्मक जांच में यह निष्कर्ष निकला है कि वह गस एटकिंसन के साथ हुई कहासुनी में शामिल नहीं थे.
ईसीबी ने स्टोक्स और एटकिंसन दोनों को लिखित आचरण चेतावनी पत्र (written conduct warning letters) दिए गए हैं. इसके बाद उन्हें आधिकारिक तौर पर टीम में शामिल कर लिया गया है. स्टोक्स की अनुपस्थिति में दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने टीम की कमान संभाली थी. मैच में इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा और सीरीज 1-1 की बराबरी पर है.
गौरतलब है कि 8 जून को हुई एक घटना के बाद एटकिंसन और स्टोक्स दोनों को दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम से हटा दिया गया था. यह सारासेन्स रग्बी यूनियन के खिलाड़ी टोटोआ औवा के साथ हुई एक झड़प थी. ईसीबी की जांच में पाया गया कि एटकिंसन पर दो अलग-अलग हमले हुए थे, लेकिन उन्होंने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की थी.
टीम में स्टोक्स और एटकिंसन की वापसी की घोषणा करते हुए ईसीबी ने एक बयान जारी किया और स्पष्ट किया कि नाइटक्लब की घटना के लिए खिलाड़ियों पर कोई दोष नहीं लगाया जाना चाहिए. बयान के अनुसार, ''स्टोक्स और एटकिंसन को कुछ अनुबंधात्मक दायित्वों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, जिसके तहत इंग्लैंड के खिलाड़ियों को हर समय आचरण के उच्चतम मानक बनाए रखने होते हैं.'' उन्हें चेतावनी दी गई है लेकिन हिंसक आचरण के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है.
तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में न्यूजीलैंड से लोहा लेगी. यह निर्णायक मुकाबला 25 जून से शुरू होने वाला है और दोनों पक्ष इस मैच में जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा जमाने की उम्मीद करेंगे.
बेन स्टोक्स (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, एमिलियो गे, ओली रॉबिन्सन, जो रूट, जेमी स्मिथ, जोश टंग.