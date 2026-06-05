लॉर्ड्स में हाहाकार: 201 रन और गिर गए 16 विकेट, बल्लेबाजों के लिए कब्रगाह बना मैदान

ENG vs NZ Lords Test Day 1: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज लॉर्ड्स में गुरुवार (4 जून) को शुरू हुई. मैच के पहले ही दिन कुछ ऐसा देखने को मिला, जिसने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया. लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन ओली रॉबिन्सन ने पूरी महफिल लूट ली और इंग्लैंड को न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. दो साल बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करते हुए रॉबिन्सन ने अपना प्रभाव छोड़ा और न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम को तहस-नहस कर दिया. उनके 6-3-10-4 के घातक स्पेल ने सबको हैरान कर दिया.

गेंदबाजों के खौफ का नतीजा था कि मैच के पहले दिन दोनों टीमों ने कुल मिलाकर 201 रन ही बनाए और कुल 16 विकेट गिरे. रॉबिन्सन के इस प्रदर्शन की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड के स्कोर से 79 रन पीछे है. उनसे पहले न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन ने कहर बरपाया था. उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया और पूरी टीम 140 रनों पर सिमट गई थी. जेमिसन ने 62 रन देकर 5 विकेट झटक लिए.

लॉर्ड्स में मौसम और सीम ने खेल बिगाड़ा

क्रिकेट के मक्का (लॉर्ड्स) में खेल का पहला दिन लगातार होती सीम गेंदबाजी, नाटकीय उतार-चढ़ाव और बारिश व खराब रोशनी के कारण बार-बार आए व्यवधानों के नाम रहा. खराब मौसम के कारण पूरे दिन में केवल 59 ओवर का खेल ही संभव हो सका, लेकिन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच नियमित अंतराल पर गिरते विकेटों ने खेल की तीव्रता को कम नहीं होने दिया.

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It's been nearly 28 months since Ollie Robinson played Test cricket for England. Today, he took three wickets in his first over back. There are comebacks; then there's that. — England Cricket (@englandcricket) June 4, 2026

यादगार वापसी पर रॉबिन्सन ने क्या कहा?

अपनी इस शानदार वापसी के बाद रॉबिन्सन काफी भावुक दिखे. उन्होंने कहा, "यह वास्तव में विशेष है, इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. यह सब थोड़ा अवास्तविक लगता है. वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है. एक समय मन में संदेह थे, लेकिन यहां वापस आना और सबका समर्थन पाना अद्भुत है. मैं एक धुंध में था और भीड़ का शोर अविश्वसनीय था. मैं आज बस गेंद को 'वोबल' करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पिच इस पर बेहतर प्रतिक्रिया दे रही थी. मुझे अंपायर के कुछ करीबी फैसले भी मिले, जो कभी-कभी आपके पक्ष में नहीं जाते.

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हैरी ब्रूक बने इंग्लैंड के संकटमोचक

न्यूजीलैंड द्वारा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसले के बाद इंग्लैंड की टीम 39.4 ओवरों में 140 रनों पर ढेर हो गई. इस पतन के बीच हैरी ब्रूक ने अकेले संघर्ष किया और 71 गेंदों में 56 रनों की तेजतर्रार पारी खेली, जिसमें 10 चौके शामिल थे. उनकी इस जवाबी पारी ने इंग्लैंड को बेहद शर्मनाक स्कोर से बचा लिया.

Dot. Dot. Wicket. Dot. Wicket. Wicket. Every ball from that ridiculous Ollie Robinson over pic.twitter.com/A5jhEgkV1p — England Cricket (@englandcricket) June 4, 2026

इंग्लैंड का दिग्गज बल्लेबाजी क्रम फ्लॉप

ब्रूक के अलावा इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज सीम और स्विंग होती परिस्थितियों का सामना नहीं कर सका. काइल जेमिसन ने कीवी आक्रमण का नेतृत्व किया, जिन्हें नाथन स्मिथ और विल ओ'रूर्के का अच्छा साथ मिला. जो रूट (1) और बेन स्टोक्स (12) जैसे बड़े नाम सस्ते में पवेलियन लौट गए, जबकि जेमी स्मिथ (1) जेमिसन की गेंद पर बोल्ड हो गए.

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रॉबिन्सन का पहला ओवर ऐतिहासिक

न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी रही. गस एटकिंसन ने शुरुआती झटका दिया, लेकिन मुख्य आकर्षण ओली रॉबिन्सन रहे. उन्होंने अपने पहले ही ओवर में डेवन कॉनवे (1), केन विलियमसन (1) और रचिन रवींद्र (0) को आउट कर ट्रिपल-विकेट मेडन फेंका. इसके साथ ही न्यूजीलैंड का स्कोर 2 ओवर में 2 रन पर 3 विकेट हो गया.