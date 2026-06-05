8 गेंद पर 1 रन बनाकर आउट, दुनिया के नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज की खुल गई पोल, ऐसे कैसे तोड़ पाएगा सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड?

ENG vs NZ 1st Test: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है. इस मैच में इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी में 140 रन पर ऑल आउट हो गई. जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने भी अपनी पहली पारी में 61 रन पर 6 विकेट खो दिए हैं. इंग्लैंड अभी भी न्यूजीलैंड से 79 रन आगे है.
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ENG vs NZ 1st Test: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है. इस मैच में इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी में 140 रन पर ऑल आउट हो गई. जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने भी अपनी पहली पारी में 61 रन पर 6 विकेट खो दिए हैं. इंग्लैंड अभी भी न्यूजीलैंड से 79 रन आगे है.
न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में जारी पहले टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट अपनी पहली पारी में 8 गेंद पर 1 रन बनाकर आउट हो गए. न्यूजीलैंड की कातिलाना स्विंग गेंदबाजी के सामने जो रूट के टैलेंट की पोल खुलकर रह गई. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज विलियम ओ'रूर्के ने जो रूट का शिकार किया है. विलियम ओ'रूर्के ने जो रूट को विकेट के पीछे टॉम ब्लंडेल के हाथों कैच आउट करा दिया. जो रूट 12.50 की स्ट्राइक रेट से 8 गेंद पर केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए.
जो रूट अभी सिर्फ 35 साल के ही हैं और वह सचिन तेंदुलकर के 15,921 टेस्ट रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने से केवल 1978 रन ही दूर रह गए हैं. सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जो रूट को अगले 2 से 3 साल कंसिस्टेंसी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी. लंबे समय तक खराब फॉर्म जो रूट को सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड से काफी दूर ही रखेगा. जो रूट एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के भी बेहद करीब हैं, उन्होंने 164 टेस्ट मैचों की 299वीं पारी में 13,944 रन बनाए हैं और टेस्ट इतिहास में 14,000 रन का आंकड़ा छूने वाले दूसरे बल्लेबाज बनने के लिए उन्हें सिर्फ 56 और रनों की जरूरत है.
अभी तक यह उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 1989 से 2013 के बीच भारत के लिए 200 टेस्ट मैचों में 15,921 रन बनाए थे. जो रूट को अपने घरेलू मैदान पर भी जबरदस्त सफलता मिली है, उन्होंने इंग्लैंड में 85 टेस्ट मैचों में 7,330 रन बनाए हैं, रिकी पोंटिंग के 7,578 रनों के आंकड़े को पीछे छोड़ने और घरेलू टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में टॉप पर पहुंचने के लिए उन्हें 339 और रनों की जरूरत है. बता दें कि जो रूट अभी तक इंग्लैंड के लिए 164 टेस्ट मैचों की 299 पारियों में 50.89 की बेहतरीन औसत से 13,944 रन बना चुके हैं. जो रूट अभी तक टेस्ट क्रिकेट में 41 शतक और 66 अर्धशतक जड़ चुके हैं.
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