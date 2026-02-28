Advertisement
trendingNow13125125
Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup 2026 में Will Jacks का बड़ा कारनामा, कर दिखाया शेन वॉटसन जैसा कमाल, अब वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ 1 कदम दूर

T20 World Cup 2026 में Will Jacks का बड़ा कारनामा, कर दिखाया शेन वॉटसन जैसा कमाल, अब वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ 1 कदम दूर

Will Jacks: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर विल जैक्स कमाल के फॉर्म में हैं. इस सीजन उन्होंने अपनी टीम को 4 मैच अकेले के दम पर जिताए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ जब टीम फंसी थी तब जैक्स एक बार फिर संकटमोचन बने और टीम को जीत दिला दी. इस जीत के साथ उनके नाम एक खास रिकॉर्ड जुड़ गया है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 28, 2026, 07:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट- (X-@englandcricket)
फोटो क्रेडिट- (X-@englandcricket)

Will Jacks: टी20 विश्व कप 2026 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 विकेट से जीत हासिल की. न्यूजीलैंड ने 7 विकेट खोकर 159 रन किए थे. इस टारगेट को इंग्लिश टीम ने 6 विकेट खोकर 19.3 ओवरों में चेज कर लिया. जीत के हीरो विल जैक्स रहे, जिन्होंने 18 बॉल पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 32 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली. इंग्लैंड को जीत के लिए आखिरी 3 ओवर में 43 रन चाहिए थे और न्यूजीलैंड की जीत तय दिख रही थी, क्योंकि कोलंबो की पिच स्पिन के लिए बहुत ज्यादा मदद कर रही थी, लेकिन जैक्स ने रेहान अहमद के साथ मिलकर बाजी पलट दी.

इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए 3-4 मैच जिताने में बड़ी भूमिका निभा चुके विल जैक्स ने एक बार फिर कमाल दिखाया और रेहान अहमद (19 नाबाद) के साथ मिलकर 18वें ओवर में 22 रन बटोरे. फिर अगली 9 बॉल पर 22 रन ठोक डाले. इस जीत में विल जैक्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिसके दम पर उन्होंने दिग्गज शेन वॉटसन की बराबरी कर ली है. इस टी20 वर्ल्ड कप में जैक्स चौथी बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने में सफल रहे.

शेन वॉटसन जैसा कमाल कर दिखाया

विल जैक्स अब एक टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने के मामले में शेन वॉटसन के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं. ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने साल 2012 में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप में कुल 4 प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड जीते थे. अब अगर विल जैक्स सेमीफाइनल में भी जीत के हीरो बनते हैं तो वह 5 बार यह अवॉर्ड जीतने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन जाएंगे. ऐसा हुआ तो टी20 विश्व कप के 19 सालों में यह पहला मौका होगा जब कोई खिलाड़ी एक ही एडिशन में 5 बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

एक टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ी

शेन वॉटसन (ऑस्ट्रेलिया)- 4 (साल 2012)
विल जैक्स (इंग्लैंड)- 4 (साल 2026)
सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे)- 3 (साल 2022)

टी20 विश्व कप 2026 में विल जैक्स का प्रदर्शन?

टी20 विश्व कप 2026 में विल जैक्स ने अब तक 7 मैच खेले हैं, जिनमें गेंद और बल्ले दोनों से कमाल किया है. उन्होंने 7 मैचों में 63.66 की औसत से कुल 191 रन बनाए हैं. स्ट्राइक रेट 176.85 का रहा. वह इस सीजन 14 चौके और 12 छक्के मार चुके हैं. हाई स्कोर नाबाद 53 रन है. वहीं गेंद से 7 विकेट निकाले हैं. यह खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए ऑलराउंडर की भूमिका को बखूबी अदा कर रहा है.

ये भी पढ़ें: 'तुम एक और शून्य बनाओगे तब भी' गंभीर-सूर्या की वो बात, जिसने बदल दी अभिषेक शर्मा की किस्मत, खुद किया खुलासा

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

will jacks

Trending news

दुश्मन की पनडुब्बियों को निगलने आई डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
indian navy news
दुश्मन की पनडुब्बियों को निगलने आई डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
Jammu Kashmir
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
DNA
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
National News
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
VIDEO: यूपी की बीजेपी सरकार को फॉलो कर रही तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, ओवैसी का दावा
Akbaruddin Owaisi
VIDEO: यूपी की बीजेपी सरकार को फॉलो कर रही तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, ओवैसी का दावा
घाटी में सैनिक कॉलोनी पर पकड़ा गया संदिग्ध, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां
Kashmir news
घाटी में सैनिक कॉलोनी पर पकड़ा गया संदिग्ध, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां
एक्साइज पॉलिसी मामला: कोर्ट ने केजरीवाल को आरोप मुक्त क्यों किया? फैसले की अहम बातें
excise policy
एक्साइज पॉलिसी मामला: कोर्ट ने केजरीवाल को आरोप मुक्त क्यों किया? फैसले की अहम बातें
PM मोदी का नेतन्याहू को गले लगाना महबूबा को नहीं आया रास, कहा- देश के लिए अच्छा नहीं
Mehbooba Mufti
PM मोदी का नेतन्याहू को गले लगाना महबूबा को नहीं आया रास, कहा- देश के लिए अच्छा नहीं
समझौते के लिए फिर आमने सामने आएंगे भारत-अमेरिका? टैरिफ पर भाजपा के इस मंत्री का बयान
India-US trade deal
समझौते के लिए फिर आमने सामने आएंगे भारत-अमेरिका? टैरिफ पर भाजपा के इस मंत्री का बयान
क्या होता है क्लीनरूम? जिसकी हवा OT से भी साफ! चिप बनाने में है बेहद जरूरी
SEMICONDUCTOR CHIP
क्या होता है क्लीनरूम? जिसकी हवा OT से भी साफ! चिप बनाने में है बेहद जरूरी