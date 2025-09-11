ENG vs SA: साउथ अफ्रीका पर बारिश की मेहरबानी, 77 गेंदों में ही खत्म हो गया मैच, इंग्लैंड के जख्मों पर छिड़का नमक

England vs South Africa 1st T20I: वनडे सीरीज में शानदार जीत के बाद साउथ अफ्रीका की टीम ने टी20 सीरीज में जबरदस्त शुरुआत की है. उसने तीन मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में बारिश की मेहरबानी से रोमांचक जीत हासिल की. कार्डिफ में खेले गए मैच के दौरान एडेन मार्करम की कप्तानी वाली टीम के खिलाड़ी गजब जोश में नजर आए. खूंखार गेंदबाजी और सुपर फील्डिंग की बदौलत अफ्रीकी टीम ने मेजबानों को हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. अब दूसरा मुकाबला मैनचेस्टर में 12 सितंबर को खेला जाएगा और आखिरी मैच नॉटिंघम में 14 तारीख को होगा.

ल्यूक वुड ने दिए शुरुआती झटके

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. ल्यूक वुड ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर रयान रिकेल्टन को आउट करके सनसनी मचा दी. रिकेल्टन खाता खोले बगैर जोस बटलर को कैच थमा बैठे. इसके बाद कप्तान मार्करम का साथ देने लुआन ड्रे प्रीटोरियस आए, लेकिन वह ज्यादा देर नहीं टिक पाए. तीसरे ओवर की पांचवीं गेंद पर ल्यूक वुड ने उन्हें ब्रूक के हाथों कैच करा दिया. प्रीटोरियस ने 4 गेंद पर 2 रन बनाए. अफ्रीकी टीम का स्कोर 3 ओवर में 2 विकेट पर 34 रन हो गया.

मार्करम, ब्रेविस, फेरेरा और स्टब्स की तेज पारी

बारिश के साये को देखते हुए अफ्रीकी बल्लेबाजों ने विकेटों की पहवाह किए बगैर तेज बल्लेबाजी जारी रखी. कप्तान मार्करम ने 14 गेंद पर 28 रन बनाए. इस दौरान 2 चौके और 2 छक्के लगाए. ब्रेविस ने 10 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद स 23 और ट्रिस्टन स्टब्स ने 6 गेंद पर 13 रन बनाए. स्टब्स ने एक चौका और एक छक्का लगाया. फेरेरा 11 गेंदों पर 25 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने 3 छक्के लगाए. साउथ अफ्रीका का स्कोर जब 7.5 ओवरों में 5 विकेट पर 97 रन था तब बारिश आ गई और उसके बाद रुकी ही नहीं. अफ्रीकी पारी इसी स्कोर पर समाप्त हो गई.

बुरी तरह फेल हुए इंग्लैंड के बल्लेबाज

बारिश के रुकने के बाद अंपायरों ने मैच को 5 ओवरों का कर दिया और इंग्लैंड को जीत के लिए 69 रनों का लक्ष्य मिला. इस दौरान पावरप्ले 1.3 ओवरों का था. इंग्लैंड की टीम ने 5 ओवरों में 5 विकेट पर 54 रन ही बना सकी और इस तरह डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर मैच 14 रनों से हार गई. उसके लिए बटलर ने 11 गेंदों पर 25 और सैम करन ने 3 गेंद पर नाबाद 10 रन बनाए. इन दोनों के अलावा सभी बल्लेबाज फेल हो गए. फिलिप सॉल्ट और कप्तान हैरी ब्रूक का खाता नहीं खुला. जैकेब बेथेल 7 और टॉम बैंटन 5 रन बनाकर आउट हो गए. विल जैक्स ने 2 गेंद पर नाबाद 1 रन बनाए. अफ्रीकी टीम के लिए मार्को यानसेन और कॉर्बिन बॉश ने 2-2 विकेट झटके. कगिसो रबाडा को 1 सफलता मिली.