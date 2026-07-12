सपना हुआ पूरा... Yastika Bhatia ने लॉर्ड्स में रचा इतिहास, तोड़ा संध्या अग्रवाल का 41 साल पुराना महा रिकॉर्ड!

Yastika Bhatia breaks 41 year old record: हर एक क्रिकेटर का सपना होता है कि वह अपने देश के लिए टेस्ट फॉर्मेट खेले और शतक लगाए. 12 जुलाई 2026 को यह सपना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज यास्तिका भाटिया का पूरा हुआ. बाएं हाथ की यह बैटर 'मक्का ऑफ क्रिकेट' कहे जाने वाले लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं. इसके साथ ही उन्होंने वह कारनामा कर दिखाया है, जो भारतीय महिला क्रिकेट इतिहास में पिछले 41 सालों में कोई भारतीय महिला बल्लेबाज नहीं कर सकी थी.
भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच लॉर्ड्स में खेला जा रहा ऐतिहासिक टेस्ट यास्तिका भाटिया के लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया. उन्होंने न सिर्फ अपने टेस्ट करियर का पहला शतक ठोका, बल्कि 41 साल पुराना महारिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया. यास्तिका भाटिया अब महिला टेस्ट मैच की तीसरी या चौथी पारी में भारत की तरफ से सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली नंबर-1 बल्लेबाज बन गई हैं.
यास्तिका भाटिया ने भारत की महान पूर्व बल्लेबाज संध्या अग्रवाल का रिकॉर्ड ब्रेक किया, जिन्होंने आज से 41 साल पहले, साल 1985 में न्यूजीलैंड के खिलाफ लखनऊ में चौथी पारी में 98 रनों की पारी खेली थी. वहीं, 1984 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वानखेड़े में 83 रन बनाए थे. यास्तिका ने इन दोनों रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है.
यास्तिका भाटिया ने इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए महज 145 गेंदों में अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया. इस ऐतिहासिक पारी के दौरान उनके बल्ले से शानदार 12 चौके निकले. वह नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आई थीं और 158 बॉल पर 14 चौकों की मदद से 113 रन बनाकर आउट हुईं.
अगर मैच की बात करें तो यास्तिका भाटिया की सेंचुरी के दम पर भारतीय महिला टीम ने मैच के तीसरे दिन दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 300 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है. टीम की कुल बढ़त करीब 400 रन पार हो चुकी है. भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे, फिर इंग्लैंड को 170 रन पर समेट दिया था. अब दूसरी पारी में टीम इंडिया 6 विकेट खोकर 300 रन पार कर चुकी है. खेल के तीसरे दिन का दूसरा सेशन चल रहा है.