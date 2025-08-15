मिलिए 'इंग्लैंड के वैभव सूर्यवंशी' से... 15 की उम्र में दोहरा शतक ठोक मचाया तहलका, उड़ाए 33 चौके-छक्के

भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी 14 साल की उम्र में धूम मचा रहे हैं. 2025 में आईपीएल डेब्यू करते हुए राजस्थान रॉयल्स के लिए तूफानी शतक और रनों का अंबार लगाकर चर्चा में आए इस युवा क्रिकेटर का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा है. हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर गई भारत की अंडर-19 टीम के लिए भी उन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन किया और यूथ वनडे सीरीज में शतक ठोका. वैभव को भारत के भविष्य के रूप में देखा जा रहा है. वैभव की चर्चाएं थम नहीं रहीं हैं कि इस बीच इंग्लैंड में 15 साल के एक युवा बल्लेबाज ने दोहरा शतक जड़कर तहलका मचा दिया है. इस युवा को फैंस इंग्लैंड का वैभव सूर्यवंशी बता रहे हैं. आइए जानते हैं, आखिर ये नई सनसनी है कौन...

तूफानी दोहरा शतक जड़कर छाया ये बल्लेबाज

इंग्लैंड के इस बल्लेबाज का नाम थियो लेमी है. थियो लेमी ने समरसेट के लिए खेलते हुए अंडर-18 काउंटी चैंपियनशिप मैच में दोहरा शतक जड़कर सुर्खियां बटोरीं. थियो लेमी ने ग्लूस्टरशायर के खिलाफ 213 रन की यह अद्भुत पारी खेली, जो चौके-छक्कों से भरपूर रही. उन्होंने मैदान के चारों तरह शॉट्स लगाए. थियो लेमी ने 196 गेंदों में 213 रन बनाए. छठे नंबर पर बैटिंग करने उतरे थियो लेमी ने अपनी इस पारी में 27 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के भी लगाए. दिलचस्प यह रहा कि उन्हें कोई भी गेंदबाज आउट करने में कामयाब नहीं रहा. वह रन आउट हुए.

— Somerset Cricket (@SomersetCCC) August 13, 2025

​ये भी पढ़ें: रनआउट हुआ तो साथी पर ही भड़का PAK बल्लेबाज, सबके सामने चिल्लाते हुए दे मारा बल्ला - VIDEO

कौन हैं थियो लेमी?

थियो लेमी एक दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के मीडियम पेसर हैं, जिनका जन्म टॉर्की में हुआ था. वह खुद को एक बल्लेबाजी ऑलराउंडर बताते हैं और अगर उन्हें मौका मिलता तो वह 'बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों की शुरुआत करते!' 15 साल का यह लड़का 3 साल की उम्र में टॉन्टन चला गया और किंग्स हॉल स्कूल में पढ़ाई की. वह किंग्स कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं, जहां वह अभी 10वीं क्लास में हैं. वह सात साल की उम्र से टॉन्टन सेंट एंड्रयूज में जूनियर क्रिकेट खेलते थे. जब वह 13 साल के हुए तो उसका परिवार डेवोन चला गया जहां वह अब ब्रैडनिंच और केंटिसबेयर क्रिकेट क्लब के लिए खेलने लगे.

ये भी पढ़ें: 5000 से ज्यादा रन... 350+ विकेट, 5 साल के लिए बैन हुआ ये धाकड़ ऑलराउंडर, ICC ने क्यों लिया एक्शन?

अंडर-13 और अंडर-15 में भी जमा चुके हैं शतक

थियो ने समरसेट के लिए अंडर 10 एज ग्रुप में 7 साल की उम्र से खेलना शुरू किया था और तब से वे सभी एज ग्रुप में खेलते रहे हैं. समरसेट के लिए अब तक उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन वॉर्सेस्टरशायर अंडर-15 के खिलाफ 16 रन देकर 3 विकेट है, जब वे 13 साल के थे. वहीं, काउंटी अंडर-13 के लिए उनका सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी प्रदर्शन विल्टशायर के खिलाफ 112 रन नाबाद रहा है, जब वे 12 साल के थे. थियो ने इस साल की शुरुआत में स्कूल एक्सचेंज के दौरान दक्षिण अफ्रीका में सेंट स्टिथियंस के लिए भी क्रिकेट खेला था, जहां उन्होंने 62 गेंदों पर नाबाद 128 रन बनाए थे. थियो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं तो जाहिर है उन्हें इंग्लैंड क्रिकेट के भविष्य के रूप में देखा जाएगा.