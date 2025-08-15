मिलिए 'इंग्लैंड के वैभव सूर्यवंशी' से... 15 की उम्र में दोहरा शतक ठोक मचाया तहलका, उड़ाए 33 चौके-छक्के
Advertisement
trendingNow12882702
Hindi Newsक्रिकेट

मिलिए 'इंग्लैंड के वैभव सूर्यवंशी' से... 15 की उम्र में दोहरा शतक ठोक मचाया तहलका, उड़ाए 33 चौके-छक्के

भारत में वैभव सूर्यवंशी की तरह ही इंग्लैंड में थियो लेमी नाम के युवा बल्लेबाज ने दोहरा शतक जड़कर तहलका मचा दिया है. 15 साल के इस तूफानी बल्लेबाज ने वैभव सूर्यवंशी की तरह ही विस्फोटक बैटिंग दिखाकर सुर्खियां बटोरीं, जिसके बाद से उन्हें फैंस इंग्लैंड का वैभव सूर्यवंशी कह रहे हैं.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 15, 2025, 08:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिलिए 'इंग्लैंड के वैभव सूर्यवंशी' से... 15 की उम्र में दोहरा शतक ठोक मचाया तहलका, उड़ाए 33 चौके-छक्के

भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी 14 साल की उम्र में धूम मचा रहे हैं. 2025 में आईपीएल डेब्यू करते हुए राजस्थान रॉयल्स के लिए तूफानी शतक और रनों का अंबार लगाकर चर्चा में आए इस युवा क्रिकेटर का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा है. हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर गई भारत की अंडर-19 टीम के लिए भी उन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन किया और यूथ वनडे सीरीज में शतक ठोका. वैभव को भारत के भविष्य के रूप में देखा जा रहा है. वैभव की चर्चाएं थम नहीं रहीं हैं कि इस बीच इंग्लैंड में 15 साल के एक युवा बल्लेबाज ने दोहरा शतक जड़कर तहलका मचा दिया है. इस युवा को फैंस इंग्लैंड का वैभव सूर्यवंशी बता रहे हैं. आइए जानते हैं, आखिर ये नई सनसनी है कौन...

तूफानी दोहरा शतक जड़कर छाया ये बल्लेबाज

इंग्लैंड के इस बल्लेबाज का नाम थियो लेमी है. थियो लेमी ने समरसेट के लिए खेलते हुए अंडर-18 काउंटी चैंपियनशिप मैच में दोहरा शतक जड़कर सुर्खियां बटोरीं. थियो लेमी ने ग्लूस्टरशायर के खिलाफ 213 रन की यह अद्भुत पारी खेली, जो चौके-छक्कों से भरपूर रही. उन्होंने मैदान के चारों तरह शॉट्स लगाए. थियो लेमी ने 196 गेंदों में 213 रन बनाए. छठे नंबर पर बैटिंग करने उतरे थियो लेमी ने अपनी इस पारी में 27 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के भी लगाए. दिलचस्प यह रहा कि उन्हें कोई भी गेंदबाज आउट करने में कामयाब नहीं रहा. वह रन आउट हुए.

​ये भी पढ़ें: रनआउट हुआ तो साथी पर ही भड़का PAK बल्लेबाज, सबके सामने चिल्लाते हुए दे मारा बल्ला - VIDEO

कौन हैं थियो लेमी?

थियो लेमी एक दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के मीडियम पेसर हैं, जिनका जन्म टॉर्की में हुआ था. वह खुद को एक बल्लेबाजी ऑलराउंडर बताते हैं और अगर उन्हें मौका मिलता तो वह 'बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों की शुरुआत करते!' 15 साल का यह लड़का 3 साल की उम्र में टॉन्टन चला गया और किंग्स हॉल स्कूल में पढ़ाई की. वह किंग्स कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं, जहां वह अभी 10वीं क्लास में हैं. वह सात साल की उम्र से टॉन्टन सेंट एंड्रयूज में जूनियर क्रिकेट खेलते थे. जब वह 13 साल के हुए तो उसका परिवार डेवोन चला गया जहां वह अब ब्रैडनिंच और केंटिसबेयर क्रिकेट क्लब के लिए खेलने लगे.

ये भी पढ़ें: 5000 से ज्यादा रन... 350+ विकेट, 5 साल के लिए बैन हुआ ये धाकड़ ऑलराउंडर, ICC ने क्यों लिया एक्शन?

अंडर-13 और अंडर-15 में भी जमा चुके हैं शतक

थियो ने समरसेट के लिए अंडर 10 एज ग्रुप में 7 साल की उम्र से खेलना शुरू किया था और तब से वे सभी एज ग्रुप में खेलते रहे हैं. समरसेट के लिए अब तक उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन वॉर्सेस्टरशायर अंडर-15 के खिलाफ 16 रन देकर 3 विकेट है, जब वे 13 साल के थे. वहीं, काउंटी अंडर-13 के लिए उनका सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी प्रदर्शन विल्टशायर के खिलाफ 112 रन नाबाद रहा है, जब वे 12 साल के थे. थियो ने इस साल की शुरुआत में स्कूल एक्सचेंज के दौरान दक्षिण अफ्रीका में सेंट स्टिथियंस के लिए भी क्रिकेट खेला था, जहां उन्होंने 62 गेंदों पर नाबाद 128 रन बनाए थे. थियो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं तो जाहिर है उन्हें इंग्लैंड क्रिकेट के भविष्य के रूप में देखा जाएगा.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Theo LameyVaibhav Suryavanshi

Trending news

भारतीय करेंसी के लिए महात्मा गांधी नहीं थे पहली पसंद, रुपए पर कैसे छपी उनकी तस्वीर?
Mahatma Gandhi
भारतीय करेंसी के लिए महात्मा गांधी नहीं थे पहली पसंद, रुपए पर कैसे छपी उनकी तस्वीर?
₹1 लाख करोड़ का जुमला-सीजन 2! PM मोदी पर राहुल का तंज, बोले- नहीं बचा कोई नया आइडिया
Rahul Gandhi
₹1 लाख करोड़ का जुमला-सीजन 2! PM मोदी पर राहुल का तंज, बोले- नहीं बचा कोई नया आइडिया
'कहना क्या चाहते हो भाई', X यूजर की अंग्रेजी पर शशि थरूर भी खा गए चकमा
Shashi Tharoor
'कहना क्या चाहते हो भाई', X यूजर की अंग्रेजी पर शशि थरूर भी खा गए चकमा
'करोड़ों की नगदी, 6.7 kg सोना और...', कांग्रेस विधायक पर ED ने कसा शिकंजा
Karnataka News
'करोड़ों की नगदी, 6.7 kg सोना और...', कांग्रेस विधायक पर ED ने कसा शिकंजा
एक ही जगह जाने के लिए फ्लाइट का किराया अलग-अलग क्यों होता है? यात्री ने पूछा सवाल
Viral News
एक ही जगह जाने के लिए फ्लाइट का किराया अलग-अलग क्यों होता है? यात्री ने पूछा सवाल
आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
Deep Ocean Mission
आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
Bombay High Court
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
independence day 2025
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
Independence Day
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
CJI Bhushan Ramkrishna Gavai
'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
;