IND vs ENG: आर्चर की एंट्री, इस खिलाड़ी का डेब्यू, दूसरे T20I के लिए इंग्लैंड ने कर दिया प्लेइंग XI का ऐलान

मैनचेस्टर के इस ग्राउंड पर भारतीय फैंस की कई बेहतरीन यादें छिपी हैं. इसी मैदान पर पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने अपना पहला और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था और लगातार 3 छक्के जड़कर महफिल लूट ली थी. इसी मैदान पर केएल राहुल ने 2018 में शानदार शतक भी जड़ा था. उन्होंने 54 गेंदों पर 101 रनों की पारी खेली थी. भारत ने ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं. एक में जीत मिली है, जबकि एक में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं इंग्लैंड के लिए भी ये मैदान लकी रहा है. मेजबान टीम ने यहां 13 मुकाबले खेले हैं और सिर्फ 3 में हार मिली है.