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IND vs ENG: आर्चर की एंट्री, इस खिलाड़ी का डेब्यू, दूसरे T20I के लिए इंग्लैंड ने कर दिया प्लेइंग XI का ऐलान

भारत के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. घातक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को प्लेइंग इलेवन में जगह मिली है, वहीं पेसर जोश टंग अपना इंटरनेशनल T20 डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. साकिब महमूद और ल्यूक वुड को प्लेइंग इलेवन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 03, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:58 PM IST
IND vs ENG: आर्चर की एंट्री, इस खिलाड़ी का डेब्यू, दूसरे T20I के लिए इंग्लैंड ने कर दिया प्लेइंग XI का ऐलान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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