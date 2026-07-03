IND vs ENG: आर्चर की एंट्री, इस खिलाड़ी का डेब्यू, दूसरे T20I के लिए इंग्लैंड ने कर दिया प्लेइंग XI का ऐलान

India vs England 2nd T20I: भारत के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए इंग्लैंड ने एक दिन पहले ही प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. घातक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को प्लेइंग इलेवन में जगह मिली है, वहीं पेसर जोश टंग अपना इंटरनेशनल T20 डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. साकिब महमूद और ल्यूक वुड को प्लेइंग इलेवन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20 मैच 4 जुलाई (शनिवार) को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा. 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका था.
चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेले गए पहले मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 189 रनों का स्कोर खड़ा किया था. हालांकि, इसके बाद बारिश की वजह से दूसरी पारी शुरू नहीं हो सकी और मैच रद्द हो गया. इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बैटिंग करने का मौका नहीं मिला और यही वजह है कि दूसरे टी20 मैच में बल्लेबाजी में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, दो तेज गेंदबाज साकिब महमूद और ल्यूक वुड की जगह अनुभवी जोफ्रा आर्चर और जोश टंग की प्लेइंग इलेवन में एंट्री हुई है. मैनचेस्टर में होने वाले मुकाबले के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं.
दूसरे टी20 मैच के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग XI
फिल सॉल्ट, जोस बटलर, हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोश टंग
भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा टी20 मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा. टीम इंडिया यहां पहुंचकर जमकर पसीना बहा रही है. पहले मुकाबले में अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार अर्धशतक जड़ा था. वहीं शिवम दुबे ने भी 42 रनों की अच्छी पारी खेली थी. संजू सैमसन और तिलक वर्मा फ्लॉप हुए थे, जबकि ईशान किशन बिना खाता खोले रन आउट हो गए थे.
मैनचेस्टर के इस ग्राउंड पर भारतीय फैंस की कई बेहतरीन यादें छिपी हैं. इसी मैदान पर पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने अपना पहला और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था और लगातार 3 छक्के जड़कर महफिल लूट ली थी. इसी मैदान पर केएल राहुल ने 2018 में शानदार शतक भी जड़ा था. उन्होंने 54 गेंदों पर 101 रनों की पारी खेली थी. भारत ने ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं. एक में जीत मिली है, जबकि एक में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं इंग्लैंड के लिए भी ये मैदान लकी रहा है. मेजबान टीम ने यहां 13 मुकाबले खेले हैं और सिर्फ 3 में हार मिली है.
पहला T20I – रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट (रात 10 बजे)- बारिश की वजह से नतीजा नहीं निकला
दूसरा T20I – ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर (शाम 7 बजे)
तीसरा T20I – ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम (रात 10 बजे)
चौथा T20I – काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल (रात 10 बजे)
पांचवां T20I – रोज बाउल, साउथैम्पटन (शाम 7 बजे)