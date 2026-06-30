भारत के लिए खतरे की घंटी! इंग्लैंड ने कर दिया खतरनाक प्लेइंग XI का ऐलान, आर्चर को नहीं मिली जगह

भारत और इंग्लैंड के बीच हुए टी20 मैचों में हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमें अब तक 30 बार आमने-सामने हुई हैं. 18 में टीम इंडिया ने बाजी मारी है, जबकि 12 मुकाबले इंग्लैंड के नाम रहे हैं. आखिरी बार दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भिड़ी थी. तब भारत ने 7 रन से जीत दर्ज किया था. इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल ने उस मुकाबले में शानदार शतक जड़ा था, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके थे.