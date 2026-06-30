भारत के लिए खतरे की घंटी! इंग्लैंड ने कर दिया खतरनाक प्लेइंग XI का ऐलान, आर्चर को नहीं मिली जगह

India vs England 1st T20I: भारत के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. 1 जुलाई (बुधवार) को चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में होने वाले मैच के लिए इंग्लैंड ने मजबूत प्लेइंग इलेवन उतारने का फैसला किया है. हालांकि, स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को जगह नहीं मिली है. टीम की कमान स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक संभालेंगे.
इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन में एक से बढ़कर एक आक्रामक बल्लेबाज मौजूद हैं. जोस बटलर और फिल साल्ट ओपनर्स की भूमिका निभाएंगे, जबकि हैरी ब्रूक और जेकब बेथेल मिडिल ऑर्डर में मजबूती प्रदान करेंगे. आर्चर को जगह नहीं मिली है, जिसके कारण इंग्लैंड की गेंदबाजी डिपार्टमेंट कमजोर नजर आ रही है. हालांकि, लेग स्पिनर आदिल रशीद के रूप में हैरी ब्रूक के पास अहम हथियार मौजूद है.
भारत के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए इंग्लैंड ने जिस प्लेइंग इलेवन का ऐलान किया है, उसमें बल्लेबाजों की फौज है. 11 में से 8 खिलाड़ी बल्ले से मैच बदलने का दम रखते हैं. इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन में सैम करन और विल जैक्स जैसे धाकड़ ऑलराउंडर मौजूद हैं. वहीं, स्पिनर लियाम डॉसन भी बल्लेबाजी से कारगर साबित हो सकते हैं. तेज गेंदबाजी का आक्रमण साकिब महमूद और ल्यूक वुड संभालेंगे.
फिल साल्ट, जोस बटलर, हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, साकिब महमूद, आदिल रशीद, ल्यूक वुड
भारत और इंग्लैंड के बीच हुए टी20 मैचों में हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमें अब तक 30 बार आमने-सामने हुई हैं. 18 में टीम इंडिया ने बाजी मारी है, जबकि 12 मुकाबले इंग्लैंड के नाम रहे हैं. आखिरी बार दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भिड़ी थी. तब भारत ने 7 रन से जीत दर्ज किया था. इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल ने उस मुकाबले में शानदार शतक जड़ा था, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके थे.
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वरुण चक्रवर्ती