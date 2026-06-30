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भारत के लिए खतरे की घंटी! इंग्लैंड ने कर दिया खतरनाक प्लेइंग XI का ऐलान, आर्चर को नहीं मिली जगह

India vs England 1st T20I: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच 1 जुलाई (बुधवार) को चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जाएगा. इंग्लैंड ने पहले टी20 मैच के लिए प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. जोफ्रा आर्चर को जगह नहीं मिली है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 30, 2026, 10:59 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:59 PM IST
भारत के लिए खतरे की घंटी! इंग्लैंड ने कर दिया खतरनाक प्लेइंग XI का ऐलान, आर्चर को नहीं मिली जगह
Image Credit: (PHOTO: England Cricket) इंग्लैंड ने कर दिया खतरनाक प्लेइंग XI का ऐलानSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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