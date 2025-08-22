खूंखार बल्लेबाज की वापसी... वर्ल्ड कप 2025 में भारत को टक्कर देंगे ये 15 खिलाड़ी, इंग्लैंड टीम का ऐलान

इंग्लैंड ने 2025 आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 खिलाड़ियों की टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें पूर्व कप्तान हीथर नाइट की वापसी हुई है. हीथर हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण कई महीनों तक बाहर रहीं. यह टूर्नामेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा, जिसमें नैट साइवर ब्रंट पहली बार किसी बड़े आईसीसी इवेंट में इंग्लैंड की कप्तानी करेंगी. सारा ग्लेन और डैनी व्याट-हॉज भी उपमहाद्वीपीय चुनौती के लिए टीम में वापसी कर रही हैं.

स्पिनरों से भरपूर टीम

हीथर नाइट की वापसी से इंग्लैंड को मध्यक्रम में अनुभव और स्थिरता दोनों मिलेगी. इंग्लैंड की नजरें अपने 5वां वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीतने को जीतने पर होंगी. नाइट के अलावा, सारा ग्लेन और डैनी वायट-हॉज को भी टीम में शामिल किया गया है, जो इस साल की शुरुआत में भारत के खिलाफ हालिया सीरीज में नहीं खेल पाई थीं. उपमहाद्वीप की परिस्थितियों के अनुकूल तैयारी के लिए ग्लेन, सोफी एक्लेस्टोन, चार्ली डीन और लिंसे स्मिथ को टीम में शामिल करके टीम में स्पिन पर ज्यादा फोकस किया गया है.

इनको नहीं मिली जगह

केट क्रॉस, माइया बाउचियर और एलिस डेविडसन-रिचर्ड्स को टीम में जगह नहीं मिल पाने से निराशा हुई. इंग्लैंड की सबसे अनुभवी गेंदबाजों में से एक क्रॉस पिछले एक साल से चोटों और खराब फॉर्म से जूझ रही हैं. हेड कोच चार्लोट एडवर्ड्स ने टीम चयन को लेकर कहा कि टीम का चयन संतुलन और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया है.

हेड कोच ने कहा टीम में है दम

एडवर्ड्स ने कहा, 'वर्ल्ड कप में अपने देश के लिए खेलना खेल जगत के सबसे बड़े सम्मानों में से एक है और मैं टीम में चुने गए सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत खुश हूं.' उन्होंने आगे कहा, 'सभी वैश्विक टूर्नामेंटों की तरह, यह एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन हम भारत में जितना हो सके उतना आगे बढ़ना चाहते हैं और मेरा मानना ​​है कि अगर हम अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलते हैं, तो हम किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं.' एडवर्ड्स ने अतिरिक्त स्पिन विकल्पों को शामिल करने पर भी बयान दिया. उन्होंने कहा, 'परिस्थितियों के अनुसार, हमने अतिरिक्त स्पिनर को चुना है और हम भाग्यशाली हैं कि हीथर के साथ इस विभाग में इतनी गहराई है, जिसे चुनकर हम बेहद खुश हैं.'

महिला वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड टीम

एम अर्लट, टैमी ब्यूमोंट, लॉरेन बेल, एलिस कैप्सी, चार्ली डीन, सोफिया डंकले, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर, सारा ग्लेन, एमी जोन्स, हीथर नाइट, एम्मा लैम्ब, नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), लिंसे स्मिथ, डैनी व्याट-हॉज.

महिला वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), स्नेह राणा.

स्टैंडबाय खिलाड़ी: तेजल हसब्निस, प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा, उमा छेत्री (विकेटकीपर), मिन्नू मणि, सयाली सतघरे.