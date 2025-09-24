न्यूजीलैंड दौरे के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, टेस्ट के इस धुरंधर बल्लेबाज को पहली बार T20I में मौका
Advertisement
trendingNow12934275
Hindi Newsक्रिकेट

न्यूजीलैंड दौरे के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, टेस्ट के इस धुरंधर बल्लेबाज को पहली बार T20I में मौका

इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले व्हाइट-बॉल दौरे के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जिसकी शुरुआत 18 अक्टूबर से होगी. टेस्ट क्रिकेट के अनुभवी बल्लेबाज जैक क्रॉली को पहली बार इंग्लैंड की T20I टीम में शामिल किया गया है. 

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 24, 2025, 01:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न्यूजीलैंड दौरे के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, टेस्ट के इस धुरंधर बल्लेबाज को पहली बार T20I में मौका

इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले व्हाइट-बॉल दौरे के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जिसकी शुरुआत 18 अक्टूबर से होगी. इस दौरे पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीन T20I और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी. बल्लेबाज जैक क्रॉली को पहली बार इंग्लैंड की T20I टीम में शामिल किया गया है. इससे पहले वह टेस्ट और वनडे मैचों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. हैरी ब्रूक की कप्तानी में इंग्लैंड यह दौरा करने वाली है.

टी20 फॉर्मेट में दिखाया दमदार प्रदर्शन

2019 में अपने इंटरनेशनल डेब्यू के बाद से 59 टेस्ट और 8 वनडे खेल चुके क्रॉली को इस साल द हंड्रेड में अपने सफल प्रदर्शन के बाद सबसे छोटे फॉर्मेट के लिए चुना गया है. नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के लिए खेलते हुए उन्होंने 40 की औसत और 160 के स्ट्राइक रेट से 280 रन बनाए, जिससे टीम प्लेऑफ में पहुंच गई. उन्होंने टी20 ब्लास्ट में केंट के लिए 5 मैच भी खेले, जिसमें उन्होंने 169.23 के स्ट्राइक रेट से 242 रन बनाए. क्रॉली ने दो अर्धशतकों के साथ 60.50 की औसत से रन बनाए, जिससे टी20 फॉर्मेट के लिए इंग्लैंड की टीम में चयन के लिए उनका दावा मजबूत हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

इन खिलाड़ियों को मिला मौका

वनडे टीम में ऑलराउंडर सैम करन और लियाम डॉसन को भी जगह मिली है. इसके अलावा लंकाशायर के तेज गेंदबाज ल्यूक वुड को भी मौका दिया गया है, जिन्होंने इंग्लैंड के लिए T20I मैचों में काफी प्रभावित किया है. बेन डकेट, जेमी स्मिथ और तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को T20I सीरीज के लिए आराम दिया गया है. वहीं, लंकाशायर के तेज गेंदबाज साकिब महमूद घुटने की एक छोटी सर्जरी के कारण न्यूजीलैंड दौरे पर नहीं जा पाएंगे.

न्यूजीलैंड दौरे के लिए इंग्लैंड की वनडे टीम

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बैंटन, जेकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, जो रूट, जेमी स्मिथ, ल्यूक वुड.

न्यूजीलैंड दौरे के लिए इंग्लैंड की T20I टीम

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, सोनी बेकर, टॉम बैंटन, जेकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, जॉर्डन कॉक्स, जैक क्रॉली, सैम करन, लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, ल्यूक वुड.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

England vs New ZealandZak Crawley

Trending news

पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
DNA
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
DNA
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
DNA Analysis
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
weather update
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
Karnataka News in Hindi
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
Kolkata rain
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
Maharashtra
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
ahmedabad news
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
Jammu and Kashmir
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
PM Modi
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
;