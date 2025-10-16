दुनिया को मिल गया ये महान बल्लेबाज, सचिन के शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को कर देगा ध्वस्त

Sachin Tendulkar Records: मौजूदा समय में वर्ल्ड क्रिकेट में एक खतरनाक बल्लेबाज ऐसा भी है, जो टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 51 शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने का सबसे बड़ा दावेदार है. दुनियाभर के गेंदबाज इस बल्लेबाज से खौफ खाते हैं. ये बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के टेस्ट क्रिकेट में 51 शतकों के रिकॉर्ड के लिए खतरा माना जा रहा है. ये क्रिकेटर और कोई नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट के सबसे माहिर बल्लेबाजों में से एक जो रूट हैं. क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सचिन तेंदुलकर के नाम 100 अंतरराष्ट्रीय शतक हैं.

सचिन तेंदुलकर के शतकों का महारिकॉर्ड खतरे में

क्रिकेट के जानकार इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जो रूट को सचिन तेंदुलकर के टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ने का दावेदार बताते हैं. भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है. सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर के दौरान वनडे में 18,426 और टेस्ट में 15,921 रन बनाए हैं. सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे में 49 शतक और टेस्ट में 51 शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. वहीं, जो रूट की बात करें तो वह 34 साल की उम्र में ही 39 टेस्ट शतक ठोक चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ भी टेस्ट क्रिकेट में 36 शतक जड़ चुके हैं. न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियमसन टेस्ट क्रिकेट में 33 शतक जमा चुके हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के मामले में जो रूट इन दोनों से आगे हैं.

वर्ल्ड क्रिकेट का सिर्फ ये बल्लेबाज करेगा करिश्मा

इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट के फिलहाल टेस्ट क्रिकेट में 39 शतक हैं और वह सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से 13 शतक दूर हैं. जो रूट ने अब तक कुल 158 टेस्ट मैचों की 288 पारियों में 51.29 की बेहतरीन औसत से 13,543 रन बनाए हैं. जो रूट ने इस दौरान 39 शतक और 66 अर्धशतक लगाए हैं. वर्तमान में क्रिकेट खेल रहे क्रिकेटरों में जो रूट, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ सकते हैं.

वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का बेहतरीन मौका

जो रूट अभी 34 साल के ही हैं और इंग्लैंड की टीम टेस्ट क्रिकेट भी काफी खेलती है, जिससे उन्हें सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अधिक से अधिक मौके मिलेंगे. जो रूट जिस रफ्तार से टेस्ट क्रिकेट में शतक पर शतक ठोक रहे हैं, उसे देखते हुए ये बल्लेबाज अगले 4 साल में सचिन तेंदुलकर के 51 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है. जो रूट ने साल 2012 में नागपुर में भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था. तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ने का दावेदार बन जाएगा.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 51 शतक

2. जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) - 45 शतक

3. रिकी पोटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 41 शतक

4. जो रूट (इंग्लैंड) - 39 शतक

5. कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 38 शतक

6. स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया) - 36 शतक

7. राहुल द्रविड़ (भारत) - 36 शतक