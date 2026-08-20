सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने के करीब, आज 13 रन बनाते ही जो रूट लिख देंगे नए इतिहास की इबारत!

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है. पाकिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच की पहली पारी में 13 रन और बनाते ही इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच देंगे. जो रूट ऐसा करते ही महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे. बता दें कि इंग्लैंड ने इस टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड की बॉलिंग फ्रेंडली विकेट पर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया.
इंग्लैंड के लिए ओली रोबिंसन और जोश टंग ने इसके बाद मिलकर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पाकिस्तान की पहली पारी को 48.1 ओवर में 171 रन पर समेट दिया. ओली रोबिंसन और जोश टंग इंग्लैंड के इन दोनों ही घातक तेज गेंदबाजों ने 5-5 विकेट झटके. इंग्लैंड ने इसके बाद अपनी पहली पारी में अभी तक 25 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 112 रन बना लिए हैं. जो रूट (37 रन) और जॉर्डन कॉक्स (23 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. जो रूट अगर 13 रन और बना लेते हैं, तो वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम पारियों में सबसे ज्यादा 68 अर्धशतक जड़ने के मामले में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ देंगे.
टेस्ट क्रिकेट में फिलहाल सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम पर दर्ज है. सचिन तेंदुलकर ने 329 टेस्ट पारियों में 68 अर्धशतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. वहीं, जो रूट के पास सचिन तेंदुलकर से भी कम 305 पारियों में 68 टेस्ट अर्धशतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका है. इस बड़ी उपलब्धि के साथ ही इंग्लैंड का यह स्टार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ देगा.
1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 329 टेस्ट पारियों में 68 अर्धशतक
2. जो रूट (इंग्लैंड) - 304 टेस्ट पारियों में 67 अर्धशतक
3. शिव नारायण चंद्रपॉल (वेस्टइंडीज) - 280 टेस्ट पारियों में 66 अर्धशतक
4. एलन बॉर्डर (ऑस्ट्रेलिया) - 265 टेस्ट पारियों में 63 अर्धशतक
5. राहुल द्रविड़ (भारत) - 286 टेस्ट पारियों में 63 अर्धशतक
6. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 287 टेस्ट पारियों में 62 अर्धशतक
जो रूट के पास अपने घर में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज रिकी पोंटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का भी मौका है. जो रूट ने अपने घर (इंग्लैंड) में 154 टेस्ट पारियों में 7,537 रन बनाए हैं. रिकी पोंटिंग से आगे निकलने के लिए जो रूट को 42 रन और बनाने होंगे. ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज रिकी पोंटिंग ने अपने घर (ऑस्ट्रेलिया) में 92 टेस्ट मैचों की 154 पारियों में 7578 रन बनाए थे. इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर (भारत में 7216 टेस्ट रन) के साथ तीसरे नंबर पर हैं.
1. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 92 टेस्ट में 7578 रन
2. जो रूट (इंग्लैंड) - 87 टेस्ट में 7537 रन
3. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 94 टेस्ट में 7216 रन
4. महेला जयवर्धने (श्रीलंका) - 81 टेस्ट में 7167 रन
5. जैक कैलिस (साउथ अफ्रीका) - 88 टेस्ट में 7035 रन