पाकिस्तान की फूटी किस्मत... इंग्लैंड ने बांध दिया बोरिया-बिस्तर! मुश्किल में फंस गया सेमीफाइनल का टिकट

पाकिस्तान की फूटी किस्मत... इंग्लैंड ने बांध दिया बोरिया-बिस्तर! मुश्किल में फंस गया सेमीफाइनल का टिकट

England vs Pakistan: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पाकिस्तान का सफर लगभग समाप्त हो चुका है. पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने 2 विकेट से मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. कप्तान हैरी ब्रूक जीत के हीरो रहे. उन्होंने 51 गेंदों पर 100 रनों की शानदार पारी खेली.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 24, 2026, 11:03 PM IST
इंग्लैंड ने बांध दिया पाकिस्तान का बोरिया-बिस्तर (PHOTO- ICC)
England vs Pakistan: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पाकिस्तान का सफर लगभग समाप्त हो चुका है. मंगलवार को सुपर-8 मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक ने शानदार शतक जड़कर इंग्लैंड को सेमीफाइनल का टिकट दिलाने में अहम भूमिका निभाई. ब्रूक ने पाक गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 51 गेंदों पर 100 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली.

सुपर-8 स्टेज में पाकिस्तान ने अभी तक दो मुकबले खेले हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बारिश की वजह से धुल गया था. वहीं, इंग्लैंड ने सलमान अली आगा की अगुवाई वाली टीम को 2 विकेट से हरा दिया. पाकिस्तान के खाते में फिलहाल 2 मैचों में सिर्फ 1 अंक हैं और ऐसे में उनके लिए सेमीफाइनल में पहुंचना बहुत मुश्किल है.

इंग्लैंड की जीत में चमके कप्तान हैरी ब्रूक

सामने पाकिस्तान हो और हैरी ब्रूक का बल्ला ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है? इंग्लैंड के कप्तान एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए काल बने. सुपर-8 मुकाबले में 51 गेंदों पर 100 रन बनाकर उन्होंने इतिहास रच दिया. हैरी ब्रूक टी20 विश्व कप में शतक जड़ने वाले पहले कप्तान बन गए हैं. वो टूर्नामेंट के इतिहास में किसी मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान भी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2010 में भारत के खिलाफ 98 रनों की पारी खेली थी. 

साहिबजादा फरहान के अर्धशतक पर फिरा पानी

इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. शानदार फॉर्म में चल रहे ओपनर साहिबजादा फरहान ने एक बार फिर बल्ले से कमाल किया और 45 गेंदों पर 63 रनों की पारी खेली. बाबर आजम (25 रन), फखर जमान (25 रन) और शादाब खान (23 रन) बनाकर आउट हुए. पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 164 रन बनाए.

इसके जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उन्होंने महज 35 रनों पर 3 विकेट खो दिए. इसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक ने टीम को जिताने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और 100 रन बनाकर पाकिस्तान के होश उड़ा दिए. इंग्लैंड ने आखिरी ओवर में 8 विकेट खोकर 165 रनों का पीछा कर लिया और इसके साथ ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

