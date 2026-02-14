इंग्लैंड की जोरदार वापसी, T20 विश्व कप में पहली बार किया ये कारनामा, बैंटन रहे जीत के हीरो

इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच खेले गए टी20 विश्व कप के मुकाबले में इंग्लिश टीम ने बाजी मारी. इसी के साथ इंग्लैंड क्रिकेट ने मौजूदा टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत हासिल कर ली. साथ ही ये पहला मौका है जब इंग्लैंड क्रिकेट ने टी20 विश्व कप में किसी यूरोपीय देश को हराने का कारनामा किया. जीत के हीरो रहे टॉम बैंटन ने 63 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को जबरदस्त जीत दिलाई. बता दें कि कप्तान हैरी ब्रूक को इस टूर्नामेंट में काफी संघर्ष करना पड़ा है. नेपाल के खिलाफ वह हारते-हारते बचे थे. वहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्हें हार झेलनी पड़ी थी. ऐसे में क्वालीफायर राउंड को देखते हुए आज की जीत उनके लिए काफी मायने रखती थी. वहीं, आज के मैच में जोस बटलर ने भी इतिहास रचा और टी20 इंटरनेशनल में अपने देश के लिए 4000 रन बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी बने.

Add Zee News as a Preferred Source