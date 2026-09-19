भारत से छीना ताज: श्रीलंका को रौंद इंग्लैंड बनी नंबर-1 टी20 टीम, ब्रूक और बटलर ने बल्ले से काटा बवाल

ICC T20I Rankings: इंग्लैंड क्रिकेट टीम का धमाकेदार प्रदर्शन जारी है. शनिवार (19 सितंबर) को उन्होंने सीरीज के तीसरे और आखिरी टी20 मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से रौंद दिया. मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए मुकाबले में श्रीलंकाई टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 125 रनों पर ढेर हो गई. इंग्लैंड ने इस टारगेट को सिर्फ 9.4 ओवरों में हासिल कर 3-0 से सीरीज पर कब्जा कर लिया. इसके साथ ही हैरी ब्रूक की अगुआई वाली टीम T20I की नंबर-1 टीम बन गई है. इंग्लैंड ने भारत से ताज छीन लिया है. इस मैच से पहले तक दोनों टीमों की रेटिंग बराबर थी, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ मिली जीत से इंग्लैंड की टीम आईसीसी टी20 रैंकिंग में शिखर पर पहुंच गई है.
जब से हैरी ब्रूक इस फॉर्मेट में इंग्लैंड के कैप्टन बने हैं, तब से टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है. उनकी कप्तानी में इंग्लैंड ने अभी तक 27 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और 21 में उन्हें जीत मिली है. सिर्फ 3 मैचों में हार झेलनी पड़ी है, जबकि 3 मुकाबलों का नतीजा नहीं निकला है. हाल ही में भारत के खिलाफ हुए टी20 सीरीज में भी इंग्लैंड का दबदबा देखने को मिला था और उन्होंने 4-0 से बाजी मारी थी.
भारत और इंग्लैंड के बीच पिछले कुछ महीनों से T20I में नंबर-1 बनने की जंग चल रही है. कभी टीम इंडिया शिखर पर पहुंचती है तो कभी इंग्लिश टीम टॉप पर काबिज होती है. अफगानिस्तान को 3-0 से हराने के बाद श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली टीम नंबर-1 थी, लेकिन इंग्लैंड ने उनसे ये ताज छीन लिया है. भारत अब नंबर-2 पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है. 3-0 से शर्मनाक हार के बाद श्रीलंकाई टीम 10वें नंबर पर पहुंच गई है. पाकिस्तान छठे स्थान पर है.
श्रीलंका के खिलाफ T20I सीरीज में इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक का खतरनाक रूप देखने को मिला. बल्ले से तबाही मचाते हुए उन्होंने 3 पारियों में 217.95 के स्ट्राइक रेट से 170 रन बनाए, जिसमें एक शतक शामिल है. शानदार प्रदर्शन के लिए ब्रूक को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया.
इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर भी पुराने रंग में लौट आए हैं. पिछले 5-6 महीने में वो उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, जिसके लिए वो जाने जाते हैं. हालांकि, श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने 3 मैचों में 186.96 के स्ट्राइक रेट से 172 रन बनाए. तीसरे मैच में भी बटलर ने गदर मचाते हुए 32 गेंदों पर 62 रनों की धमाकेदार पारी खेली. वो अंत तक नाबाद रहे. 125 रनों के लक्ष्य को इंग्लैंड ने दो विकेट खोकर महज 9.4 ओवरों में हासिल कर लिया.