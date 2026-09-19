भारत से छीना ताज: श्रीलंका को रौंद इंग्लैंड बनी नंबर-1 टी20 टीम, ब्रूक और बटलर ने बल्ले से काटा बवाल

ICC T20I Rankings: इंग्लैंड क्रिकेट टीम का धमाकेदार प्रदर्शन जारी है. शनिवार (19 सितंबर) को उन्होंने सीरीज के तीसरे और आखिरी टी20 मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से रौंद दिया. मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए मुकाबले में श्रीलंकाई टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 125 रनों पर ढेर हो गई. इंग्लैंड ने इस टारगेट को सिर्फ 9.4 ओवरों में हासिल कर 3-0 से सीरीज पर कब्जा कर लिया. इसके साथ ही हैरी ब्रूक की अगुआई वाली टीम T20I की नंबर-1 टीम बन गई है. इंग्लैंड ने भारत से ताज छीन लिया है. इस मैच से पहले तक दोनों टीमों की रेटिंग बराबर थी, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ मिली जीत से इंग्लैंड की टीम आईसीसी टी20 रैंकिंग में शिखर पर पहुंच गई है.