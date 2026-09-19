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भारत से छीना ताज: श्रीलंका को रौंद इंग्लैंड बनी नंबर-1 टी20 टीम, ब्रूक और बटलर ने बल्ले से काटा बवाल

ICC Rankings: इंग्लैंड ने भारत से ताज छीन लिया है. इस मैच से पहले तक दोनों टीमों की रेटिंग बराबर थी, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ मिली जीत से इंग्लैंड की टीम आईसीसी टी20 रैंकिंग में शिखर पर पहुंच गई है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 19, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 10:38 PM IST
भारत से छीना ताज: श्रीलंका को रौंद इंग्लैंड बनी नंबर-1 टी20 टीम, ब्रूक और बटलर ने बल्ले से काटा बवाल
Image Credit: इंग्लैंड की टीम आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर-1 पर पहुंची (@englandcricket/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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