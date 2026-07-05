IND vs ENG: इंग्लैंड ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, दुनिया में कोई भी टीम नहीं करना चाहेगी ऐसा, अर्शदीप ने दिया घाव

इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ शनिवार को ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम किया. इसी के साथ इंग्लिश टीम ने सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है. मेजबान टीम के लिए जीत के हीरो जैकब बेथेल रहे, जिन्होंने 76 रन की नाबाद पारी खेली. दोनों देशों के बीच सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था. सीरीज के अगले मैच 7 जुलाई (नॉटिंघम), 9 जुलाई (ब्रिस्टल) और 11 जुलाई (साउथेम्प्टन) में खेले जाने हैं.
भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने इंग्लैंड की पारी के पहले ही ओवर में दो विकेट लिए. इसके साथ ही इंग्लैंड के नाम एक अजीब रिकॉर्ड दर्ज हो गया. देश के T20I इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब ओपनिंग करने वाले दोनों बल्लेबाज पारी के पहले ही ओवर में बिना खाता खोले (डक पर) आउट हो गए. 191 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड को शुरुआती झटका लगा, जब अर्शदीप ने पहले ओवर में ही फिल साल्ट और जोस बटलर दोनों को बिना खाता खोले आउट कर दिया.
फिल साल्ट पारी की पहली ही गेंद पर आउट हो गए. अर्शदीप सिंह की ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट-ऑफ-लेंथ गेंद फिल साल्ट के बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों में चली गई. गेंद के अतिरिक्त उछाल ने ओपनर को चौंका दिया, जिससे विकेट के पीछे आसान कैच मिल गया. चार गेंद बाद अर्शदीप सिंह ने फिर सफलता हासिल की. जोस बटलर ने एक फुलर गेंद को फ्लिक किया, लेकिन गेंद सीधे मिडविकेट पर खड़े वरुण चक्रवर्ती के हाथों में चली गई.
हालांकि जोस बटलर ने शॉट का टाइमिंग अच्छा रखा था, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के पास चली गई, जिससे इंग्लैंड का स्कोर 1/2 हो गया. इंग्लैंड के T20I इतिहास में यह पहली बार था जब एक ही पारी में दोनों ओपनिंग बल्लेबाज बिना खाता खोले आउट हुए. इससे पहले, श्रेयस अय्यर के पहले बल्लेबाजी करने के फैसले के बाद तिलक वर्मा ने आखिरी ओवर में शानदार खेल दिखाते हुए भारत का स्कोर 190/7 तक पहुंचाया.
सिर्फ 11 गेंदों पर नाबाद 24 रन बनाने वाले तिलक वर्मा ने अपनी बल्लेबाजी शैली की आलोचना का शानदार जवाब दिया. उन्होंने आखिरी ओवर में जोफ्रा आर्चर के खिलाफ 17 रन बनाए और भारत को 190 के प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया, भले ही यह 200 के औसत स्कोर से कम था. स्किडी पिच पर अतिरिक्त उछाल और हवा के कारण बल्लेबाजी मुश्किल हो गई थी. इसी बीच क्रिकेट जगत ने 15 साल के डेब्यू करने वाले खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की पहली झलक देखी.
वैभव सूर्यवंशी ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के लगभग 37 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर भारत के सबसे युवा इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने का कारनामा किया. लेकिन वैभव सूर्यवंशी की पहली पारी सिर्फ 10 गेंदों तक ही चली. इस दौरान उन्होंने दो छक्के और दो सिंगल की मदद से 14 रन बनाए, और फिर ऑफ-स्पिनर विल जैक्स की गेंद पर बटलर ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया. अभिषेक शर्मा (24 गेंदों में 43 रन), अय्यर (22 गेंदों में 37 रन) और ईशान किशन (43 गेंदों में 49 रन) सभी ने उपयोगी योगदान दिया, लेकिन कोई भी क्रीज पर पूरी तरह जम नहीं पाया, क्योंकि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने पूरी पारी के दौरान अपनी गति और लेंथ में बदलाव करते रहे.