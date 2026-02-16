Advertisement
trendingNow13111824
Hindi Newsक्रिकेट0,W,0,0,0,W... T20 वर्ल्ड कप में 16 साल बाद हुआ ये करिश्मा! इंग्लैंड के गेंदबाज ने असंभव को किया संभव

0,W,0,0,0,W... T20 वर्ल्ड कप में 16 साल बाद हुआ ये करिश्मा! इंग्लैंड के गेंदबाज ने असंभव को किया संभव

England vs Italy: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 29वें मैच में इटली का सामना इंग्लैंड से हुआ. कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले गए मैच में कुल मिलाकर 380 रन बने, लेकिन एक गेंदबाज ने ऐसा दुर्लभ कारनामा किया, जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 16, 2026, 07:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

16 साल बाद T20 वर्ल्ड कप में हुआ ये दुर्लभ कारनामा
16 साल बाद T20 वर्ल्ड कप में हुआ ये दुर्लभ कारनामा

England vs Italy: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 29वें मैच में इटली का सामना इंग्लैंड से हुआ. कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले गए मैच में कुल मिलाकर 380 रन बने, लेकिन एक गेंदबाज ने ऐसा दुर्लभ कारनामा किया, जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती है. जी हां, टी20 क्रिकेट में बल्लेबाजों का बोलबाला रहता है, ऐसे में अगर कोई गेंदबाज टी20 विश्व कप जैसे टूर्नामेंट में आखिरी ओवर मेडन डाल दे और साथ ही दो विकेट भी चटकाए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है. इटली के खिलाफ मैच में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेमी ओवरटन ने ये अनोखा काम किया.

लक्ष्य का पीछा करते हुए इटली को आखिरी ओवर में 25 रन की दरकार थी. इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक ने जेमी ओवरटन के हाथ में गेंद थमाई और अनुभवी बॉलर ने उन्हें निराश नहीं किया. 20वें ओवर में ओवरटन ने एक रन भी नहीं दिए और साथ में दो विकेट भी झटके. बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दूसरी बार ये दुर्लभ कारनामा हुआ है.

जेमी ओवरटन ने किया दुर्लभ कारनामा

Add Zee News as a Preferred Source

19 सालों के टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ है, जब किसी गेंदबाज ने आखिरी यानी 20वां ओवर मेडल फेंका हो. इससे पहले 2010 में पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर ने ये अनोखा काम किया था. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम ओवर में बिना रन दिए 3 विकेट चटकाए थे. वहीं, 16 साल बाद इंग्लैंड के जेमी ओवरटन ने भी इतिहास को दोहराया और 20वें ओवर में बिना रन खर्च किए दो सफलता हासिल की.

इटली को हराकर सुपर-8 में पहुंचा इंग्लैंड

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड की टीम ग्रुप स्टेज में संघर्ष करते दिखी है. नेपाल के खिलाफ भी वो जैसे-तैसे जीते और अब इटली ने भी उनकी सांसें रोक दी थी. खैर हैरी ब्रूक की अगुवाई वाली टीम के लिए राहत की बात ये है कि इटली को हराने के बाद वो अगले राउंड यानी सुपर-8 में पहुंच गए हैं. इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 रन बनाए थे. इसके जवाब में इटली ने दम दिखाया और 178 रन बना दिए, लेकिन बड़ा उलटफेर करने से चूक गए.

ये भी पढ़ें: 240 की स्ट्राइक रेट से इतने रन.. इटली के बल्लेबाज ने इंग्लैंड को किया तहस-नहस, 25 गेंद में ही बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

शादी से पहले 'अजनबी' लड़का- लड़की कैसे संबंध बना सकते हैं? SC की सख्त टिप्पणी
Supreme Court
शादी से पहले 'अजनबी' लड़का- लड़की कैसे संबंध बना सकते हैं? SC की सख्त टिप्पणी
पहले आर्मी चीफ, अब GOC का दौरा, PAK फौज को वार्निंग; गड़बड़ की तो बचोगे नहीं
Jammu Kashmir
पहले आर्मी चीफ, अब GOC का दौरा, PAK फौज को वार्निंग; गड़बड़ की तो बचोगे नहीं
'अगर मौलाना नहीं जीते तो तुम...', 1952 के आम चुनाव में कैसे बदला था नतीजा?
pandit jawahar lal nehru
'अगर मौलाना नहीं जीते तो तुम...', 1952 के आम चुनाव में कैसे बदला था नतीजा?
साए की तरह जो शख्स मनमोहन सिंह के साथ रहा, वो अब ममता को देखना चाहता है PM
Bengal Assembly Elections
साए की तरह जो शख्स मनमोहन सिंह के साथ रहा, वो अब ममता को देखना चाहता है PM
'अपनी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी...', हुमायूं कबीर को BJP नेता की खुली चेतावनी
Babri Masjid Row
'अपनी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी...', हुमायूं कबीर को BJP नेता की खुली चेतावनी
तृषा पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे तमिलनाडु BJP चीफ, छीछालेदर के बाद बोलें सॉरी
Tamil Nadu news
तृषा पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे तमिलनाडु BJP चीफ, छीछालेदर के बाद बोलें सॉरी
आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली
Jammu Kashmir
आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली
शुरू हुआ AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
AI Summit
शुरू हुआ AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
'ये ट्रेंड बन चुका है', हिमंत बिस्वा सरमा शूटिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
Himanta Biswa Sarma
'ये ट्रेंड बन चुका है', हिमंत बिस्वा सरमा शूटिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
Bengaluru: मैटरनिटी फोटोशूट में व्यस्त थी मां, तालाब में डूबने से बड़े बेटे की मौत
bengaluru news
Bengaluru: मैटरनिटी फोटोशूट में व्यस्त थी मां, तालाब में डूबने से बड़े बेटे की मौत