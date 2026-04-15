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Hindi Newsक्रिकेट1-2 इंच इधर-उधर होता तो मर जाता... क्रिकेट के मैदान पर मौत को छूकर टक से वापस आए बेन स्टोक्स, किया खौफनाक खुलासा

1-2 इंच इधर-उधर होता तो मर जाता... क्रिकेट के मैदान पर मौत को छूकर टक से वापस आए बेन स्टोक्स, किया खौफनाक खुलासा

Ben Stokes Facial Injury: इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने खौफनाक खुलासा किया है. स्टार ऑलराउंडर को फरवरी में काउंटी टीम डरहम में अकादमी के खिलाड़ियों को कोचिंग देते समय नेट सेशन के दौरान गेंद लगने से गाल की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था. स्टोक्स ने कहा कि हादसा इतना बुरा था कि उनकी मौत हो सकती थी.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 15, 2026, 05:03 PM IST
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बेन स्टोक्स का खौफनाक खुलासा (PHOTO- benstokes/instagram)
बेन स्टोक्स का खौफनाक खुलासा (PHOTO- benstokes/instagram)

Ben Stokes Facial Injury: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने उस खौफनाक इंजरी के बारे में खुलकर बातचीत की है, जिसमें उनकी जान भी जा सकती थी. स्टार ऑलराउंडर ने यहां तक कह दिया कि वो अपने आप को किस्मत वाला मानते हैं कि भयानक हादसे के बाद जिंदा बच गए. स्टोक्स को फरवरी में काउंटी टीम डरहम में अकादमी के खिलाड़ियों को कोचिंग देते समय नेट सेशन के दौरान गेंद लगने से गाल की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था. ये चोट बेहद खतरनाक थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर हादसे के बाद अपने चहरे की तस्वीर भी शेयर की थी, जिसे देखकर फैंस घबरा गए थे.

राहत की बात ये है कि बेन स्टोक्स की सफल सर्जरी हो चुकी है और वो अगले महीने काउंटी चैम्पियनशिप के दो प्रथम श्रेणी मैचों में खेलने के लिए तैयार हैं. इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान ने खुलासा करते हुए कहा कि घटना इससे कहीं अधिक गंभीर हो सकती थी. उन्होंने बताया कि गेंद सीधे उनके चेहरे पर आकर लगी थी.

बेन स्टोक्स का खौफनाक खुलासा

काउंटी क्रिकेट में खेलने से पहले बेन स्टोक्स ने एक इंटरव्यू में कहा, ''काफी बुरा हुआ, लेकिन मजे की बात यह है कि शायद यही बुरी स्थिति का सबसे अच्छा नतीजा निकला. अगर मैंने अपना सिर इधर-उधर (1-2 इंच) न घुमाया होता, तो शायद मैं आज यह इंटरव्यू न दे रहा होता.''

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बेन स्टोक्स ने आगे कहा कि इसे ठीक करने के लिए मेरी चेहरे की काफी बड़ी सर्जरी हुई थी, यहां (गाल की हड्डी) के नीचे काफी गड़बड़ थी, लेकिन मैं काफी भाग्यशाली रहा. इसलिए मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं.

स्टार क्रिकेटर ने आगे के प्लान के बारे में बात करते हुए कहा कि इससे सब कुछ लगभग एक महीने, पांच सप्ताह पीछे चला गया, क्योंकि मुझे डरहम के लिए सीजन की शुरुआत में खेलने के लिए अपनी मनचाही स्थिति में वापस आने में समय लगा, लेकिन मुझे जल्दी से नए सिरे से योजना बनानी पड़ी ताकि मैं टेस्ट सीजन शुरू होने से पहले डरहम के लिए कुछ मैच खेलने के लिए तैयार हो सकूं.

बेन स्टोक्स कब करेंगे वापसी?

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई एशेज सीरीज में इंग्लैंड को 4-1 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि, बेन स्टोक्स अभी भी इंग्लैंड के कप्तान बने रहेंगे. न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 4 जून से शुरू होने वाले घरेलू सत्र के पहले टेस्ट में स्टोक्स के इंग्लैंड की कप्तानी करने के लिए फिट होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: KKR को चूना लगा रहे कैमरन ग्रीन को क्यों नहीं मिलेंगे 25 करोड़? सैलरी में होगी भारी कटौती, ये है बड़ी वजह

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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