SA W vs ENG W: 'मैं निराश हूं..' इंग्लैंड की कप्तान ने हार के बाद किसपर फोड़ा ठीकरा, बाहर होने के बाद हुईं भावुक

SA W vs ENG W: महिला वर्ल्ड कप 2025 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच रोमांचक टक्कर देखने को मिली. अफ्रीका ने इस मुकाबले में 125 रन से धमाकेदार जीत दर्ज की. दूसरी तरफ इंग्लैंड में निराशा छाई रही. हार के बाद इंग्लैंड की कप्तान काफी निराश नजर आईं. उन्होंने बताया कि मैच कहां से फिसल गया. जीत की हीरो साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वॉलवर्ट रहीं जिन्होंने के शानदार 169 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली.

अफ्रीका ने ठोके 319 रन

वॉलवार्ट के शतक की बदौलत इंग्लैंड ने 319 बोर्ड पर टांग दिए. जवाब में इंग्लैंड 194 के स्कोर पर ही सिमट गई. अफ्रीका की मरिजान कप ने भी बल्ले और गेंद से धमाल मचा दिया. उन्होंने अंत में 33 रन की पारी खेली साथ ही 5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुकाबले को एकतरफा बना दिया. मैच खत्म होने के बाद इंग्लैंड की कप्तान नेट काफी निराश नजर आईं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोलीं इंग्लैंड की कप्तान?

नेट ने मैच के बाद कहा, 'साउथ अफ्रीका की दो अविश्वसनीय पारियां. आज हम अपना बेस्ट नहीं दे पाए और बेस्ट टीमों को हराने के लिए आपको बेस्ट होना पड़ता है. आपको पूरा गेम एक साथ खेलना होता है और हमने आज ऐसा नहीं किया. मैं बहुत निराश हूं. इसे समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अभी मैं बस निराश हूं. पावर-प्ले के दौरान और उसके बाद हमने गेम को बहुत आगे नहीं जाने दिया. हम अपने कंट्रोल से काफी खुश थे. हम जानते थे कि एक छोर पर एक विकेट मिलने से हम कुछ सफलता हासिल कर सकते हैं जो हमने किया. लेकिन जाहिर है, उन्होंने एक और पार्टनरशिप कर ली.'

ये भी पढे़ं.. 'नंबर-3 से बेहतर कुछ नहीं...' सूर्यकुमार यादव को दोबारा नहीं करनी चाहिए ये गलती, पूर्व क्रिकेटर की नसीहत

अफ्रीकी कप्तान की कर दी तारीफ

उन्होंने आगे कहा, 'लौरा को सबसे अच्छी कंडीशन मिलीं, उन्हें पता था कि वे क्या कर रही हैं. उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया. फिर, कुछ विस्फोटक बल्लेबाजों के आने से हमारे लिए यह बहुत मुश्किल हो गया. आपको कम से कम पूरी पारी एक साथ खेलनी होती है. हमने एक टीम के तौर पर कोशिश की, मैदान पर मौके को खुद पर हावी नहीं होने दिया और मैं उन 50 ओवरों के दौरान सभी की एनर्जी से खुश थी.'