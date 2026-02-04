Advertisement
T20 विश्व कप से पहले इंग्लैंड ने भरी हुंकार, लो स्कोरिंग मुकाबले में श्रीलंका को बुरी तरह रौंदा, 3-0 से किया क्लीन स्वीप

टी20 विश्व कप की शुरुआत होने में अब 3 दिनों का समय और रह गया है. सभी टीमें वार्म-अप मैच खेल कर अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में लगी हुई हैं. टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले सभी देशों ने आपस में टी20 सीरीज खेला. इसी क्रम में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच भी 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली गई. जिसमें इंग्लिश टीम ने 3-0 से श्रीलंका को रौंदकर रख दिया.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 04, 2026, 06:49 AM IST
Eng vs SL

लो स्कोरिंग मुकाबले में जीत
सीरीज का तीसरा मुकाबला काफी लो स्कोरिंग रहा.एक टर्निंग पिच पर मामूली स्कोर का बचाव करते हुए, इंग्लैंड ने अनुशासित गेंदबाजी प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 116 रनों पर ऑल आउट कर दिया, जिसमें उनके स्पिनरों ने गिरे दस विकेटों में से नौ विकेट लिए. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम की धीमी पिच पर शुरुआती मुश्किलों में घिर गई। दुशमंथा चमीरा की गेंद पर बेन डकेट गोल्डन डक पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, जबकि जैकब बेथेल, टॉम बैंटन और कप्तान हैरी ब्रूक भी एकल अंक में आउट हो गए और मेहमान टीम का स्कोर 60 रन पर 6 विकेट हो गया. 

सैम करन की शानदार पारी
सैम करन ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 58 रनों की पारी खेलकर पारी को संभाला और निचले क्रम में जुझारू बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 128 रन पर 9 विकेट तक पहुंचाया। श्रीलंका के गेंदबाजों ने परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया, चमीरा ने 24 रन देकर 5 विकेट लिए और पारी की आखिरी गेंद से ठीक पहले करन को आउट किया.

विल जैक्स ने पलटा मैच
इंग्लैंड ने गेंदबाजी में शुरुआती सफलता हासिल की. ल्यूक वुड ने पहले ही ओवर में कामिल मिश्रा को शून्य पर आउट कर दिया, जिसके बाद लियाम डॉसन ने पथुम निस्संका को 23 रन पर कवर पर कैच आउट करवाया. मेजबान टीम लय बनाने के लिए संघर्ष करती रही, और आदिल राशिद ने पवन रत्नायके को बोल्ड कर दिया.श्रीलंका 90 रन पर 4 विकेट के साथ अच्छी स्थिति में दिख रहा था, लेकिन विल जैक्स की निर्णायक गेंदबाजी ने मैच का रुख पलट दिया. जैक्स ने कुसल मेंडिस, कामिंदु मेंडिस और जनिथ लियानागे को आउट करते हुए मध्यक्रम को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद बेथेल ने पारी के अंत में मोर्चा संभाला.

'पिच के हिसाब...'
बाएं हाथ के स्पिनर ने 18वें ओवर में दुनिथ वेलालगे, चमीरा और दासुन शनाका को आउट करते हुए तीन विकेट लिए और महेश थीक्शाना को भी पवेलियन भेजकर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट पर 11 रन दिए. जैक्स ने 3 विकेट पर 14 रन दिए और श्रीलंका की टीम तीन गेंद शेष रहते ऑल आउट हो गई.
“श्रीलंका के घरेलू मैदान पर उनके खिलाफ 16 ओवरों में स्पिनरों ने जिस तरह की गेंदबाजी की, वह शानदार प्रदर्शन था,” ब्रुक ने कहा. “हमने दिखा दिया है कि हम पिच के अनुसार ढल सकते हैं, और यह एक ऐसी चीज है जिसे हम विश्व कप में लेकर जाएंगे.”

8 फरवरी को पहला मुकाबला
इस जीत के साथ इंग्लैंड ने मेंस टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे कम समय में सफलतापूर्वक खिताब का बचाव किया और सीरीज में क्लीन स्वीप की पुष्टि की.टी20 फॉर्मेट में दो बार की विश्व चैंपियन इंग्लैंड, 8 फरवरी, रविवार को नेपाल के खिलाफ अपने टी20 विश्व कप अभियान की शुरुआत करेगी, जबकि श्रीलंका उसी दिन बाद में आयरलैंड से भिड़ेगी.

