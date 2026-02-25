T20 World Cup 2026: 19 साल में पहली बार हुआ ऐसा...इंग्लैंड ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो कर दिखाया जो Team India कभी नहीं कर पाई

England created history: लगातार मेहनत और कंसिस्टेंसी ही सफलता की असली चाबी है. टी20 विश्व कप के इतिहास में इंग्लैंड क्रिकेट टीम जैसी कंसिस्टेंसी किसी और टीम ने नहीं दिखाई. 24 फरवरी की शाम इंग्लैंड ने वो कमाल कर दिखाया, जो टी20 विश्व कप के इतिहास में पिछले 19 सालों में कोई भी टीम नहीं कर पाई थी. टीम इंडिया तो इस कारनामे से कोसों दूर है. जैसे ही इंग्लैंड टीम ने सुपर 8 के अपने दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान को 2 विकेट से मात देकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया, वैसे ही उसके नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया.

इंग्लैंड टी20 विश्व कप के इतिहास में पहली ऐसी टीम बनी है, जिसने लगातार पांचवीं बार सेमीफाइनल में जगह पक्की की है. पिछले 10 सालों में यह टीम 5 बार अंतिम चार में पहुंची है, जो अपने आप में बड़ी बात है. टी20 विश्व कप के इतिहास के 19 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है. यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बताता है कि टी20 फॉर्मेट में इंग्लिश टीम का दबदबा किस कदर कायम है. इस रिकॉर्ड के दम पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान और श्रीलंका को पछाड़ दिया, जिन्होंने लगातार 4-4 बार सेमीफाइनल का सफर तय किया था.

2016 से शुरू हुआ था सफर, एक खिताब भी जीता

इंग्लैंड ने 2016 से लेकर 2026 तक पिछले 10 साल में खेले गए सभी टी20 विश्व कप के एडिशन में हिस्सा लिया और सेमीफाइनल में जगह बनाई. 2016 में टीम फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन उसे वेस्टइंडीज ने हरा दिया था. फिर 2021, 2022, 2024 और अब 2026 में सेमीफाइनल खेला. इस दौरान 2022 का खिताब जीता. 2021 में उन्हें न्यूजीलैंड से और 2024 में भारत से सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था. वहीं पाकिस्तान (2007, 2009, 2010, 2012) और श्रीलंका (2009, 2010, 2012, 2014) चार-चार बार लगातार सेमीफाइनल में पहुंचे थे.

2026 में इंग्लैंड टीम का सफर

इंग्लैंड की क्रिकेट टीम इस सीजन अब तक अजेय है. उसने ग्रुप स्टेज में नेपाल के खिलाफ पहला मैच जीता था, लेकिन दूसरे में वेस्टइंडीज से हार झेली. इसके बाद बचे हुए दोनों मैचों में स्कॉटलैंड और इटली को मात दी. सुपर 8 के पहले ही मुकाबले में इंग्लिश टीम ने श्रीलंका को 51 रनों से मात दी. फिर दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान को धूल चटाकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली.

