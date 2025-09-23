Ashes के लिए इंग्लैंड ने किया टीम का ऐलान, फिट हुए 3 धुरंधर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बरपाएंगे कहर
Ashes के लिए इंग्लैंड ने किया टीम का ऐलान, फिट हुए 3 धुरंधर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बरपाएंगे कहर

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 23, 2025, 09:27 PM IST
England Cricket: भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दूसरी सबसे बड़ी 'जंग' का बिगुल बज गया है. नवंबर में होने वाली एशेज सीरीज के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने स्क्वाड का ऐलान किया. जिसमें वो तीन धुरंधर खिलाड़ी फिट हो चुके हैं जो भारत के खिलाफ सीरीज में इंजर्ड हुए थे. कप्तान बेन स्टोक्स टीम की कप्तानी करेंगे जबकि हैरी ब्रूक को उपकप्तान चुना गया है.

मार्क वुड की हुई वापसी

इंग्लैंड के पेसर मार्क वुड बाएं घुटने की चोट से उबरने के बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं. वहीं, स्पिन गेंदबाज शोएब बशीर भी पूरी तरह से फिट हो गए हैं जो भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इंजर्ड हो गए थे. इसके अलावा गेंदबाज मैथ्यू पॉट्स और धमाकेदार बैटिंग ऑलराउंडर विल जैक्स को भी टीम में शामिल किया गया है. पॉट्स की वापसी 9 महीने बाद स्क्वाड में हुई है. उन्होंने पिछले साल दिसंबर में इंग्लैंड के लिए टेस्ट खेला था. वहीं, जैक्स की वापसी 3 साल बाद हो रही है.

इंजरी से उबर रहे दो स्टार

ऑलराउंडर विल जैक्स को भले ही स्क्वाड में शामिल किया गया है, लेकिन वह फिलहाल चोट से उबर रहे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरे से वह बाहर रहेंगे, लेकिन एशेज तक फिट होने की उम्मीद है. सिर्फ जैक्स नहीं टीम के कप्तान बेन स्टोक्स भारत के खिलाफ आखिरी टेस्ट से कंधे की चोट का शिकार हुए थे जो इससे उबर रहे हैं. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी करने की पूरी संभावना है. एशेज सीरीज 13 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलेगी.

इंग्लैंड का पूरा स्क्वाड

स्टोक्स (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गट एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक (उप-कप्तान), ब्रेडन  कार्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट, विल जैक्स, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ, जोश टंग, मार्क वुड.

