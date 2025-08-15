टीम का ऐलान... 21 साल का घातक ऑलराउंडर बना कप्तान, फतेह पाने उतरेगा ये 'यंगिस्तान'

क्रिकेट जगत में युवाओं का दौर तेजी से चढ़ाई कर रहा है. रोहित-विराट की तरह ही और कई दिग्गजों का युग वर्ल्ड क्रिकेट में खत्म होता नजर आ रहा है. क्रिकेट के इस बदलाव के दौर में एक और युवा कप्तान देखने को मिला है, जिसे महज 21 साल की उम्र में टीम की कमान मिल गई है. इस खिलाड़ी ने महज एक साल पहले ही इंटरनेशनल टीम में डेब्यू किया था. सालभर में ही बोर्ड ने इस ऑलराउंडर को कप्तानी सौंप दी है.

तीनों फॉर्मेट में हुआ डेब्यू

इस बल्लेबाज का डेब्यू तीनों फॉर्मेट में हो चुका है. लेकिन अभी तक युवा कप्तान ने बेहद कम मुकाबले खेले हैं. 21 साल के इस युवा कप्तान ने महज 4 टेस्ट जिसमें 271 रन ठोके हैं. वहीं, 12 वनडे में 317 रन जबकि 13 टी20 मैच में 281 रन बनाए हैं. तीनों फॉर्मेट में इस बल्लेबाज के नाम फिलहाल एक भी शतक नहीं है. इस खिलाड़ी को टी20 टीम की कमान सौंपी गई है.

बोर्ड ने किया टीम का ऐलान

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के खिलाफ अपनी टीम का ऐलान किया है. इस टीम की कमान जैकब बेथेल के हाथों में है. इसके अलावा साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए भी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड की घोषणा कर दी है. इन दोनों सीरीज में हैरी ब्रूक टीम की कमान संभालेंगे. लेकिन दूसरी तरफ आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में सभी की नजरें बेथेल पर होंगी.

अफ्रीका के खिलाफ घर में लड़ेगी इंग्लैंड

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज 2 सितंबर से होगा. इसके बाद 3 टी20 मैच भी दोनों टीमों के बीच खेले जाएंगे. इसी महीने के अंत तक इंग्लिश टीम आयरलैंड दौरे पर जाएगी, जहां इंग्लैंड के सीनियर प्लेयर्स को आराम दिया गया है. यही वजह है कि हैरी ब्रूक के स्थान पर इस सीरीज में युवा जैकब बेथेल कप्तानी करते दिखेंगे. वह इंग्लैंड के सबसे युवा कप्तानों में से एक हैं.

आयरलैंड सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम

जैकब बेथेल (कप्तान), रेहान अहमद, सन्नी बेकर, टॉम बैंटन, जोस बटलर, लियाम डॉसन, टॉम हार्टले, विल जैक्स, साकिब महमूद, जेमी ओवरटन, मैथ्यू पॉट्स, आदिल राशिद, फिल साल्ट, ल्यूक वुड.

साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम

वनडे टीम- हैरी ब्रुक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सन्नी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्से, बेन डकेट, विल जैक्स, साकिब महमूद, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, जो रूट, जेमी स्मिथ.

टी20 टीम- हैरी ब्रुक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्से, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, साकिब महमूद, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, जेमी स्मिथ, ल्यूक वुड.