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स्टोक्स के संन्यास के बाद कितनी बदली इंग्लैंड टीम? जो रूट कप्तान, एक टेस्ट खेलने वाले प्लेयर को फिर मौका

पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज 1-1 से टाई हो गई. अब 19 अगस्त से पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी. इस सीरीज के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. बेन स्टोक्स के संन्यास के बाद टीम काफी बदल चुकी है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 06, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:23 PM IST
स्टोक्स के संन्यास के बाद कितनी बदली इंग्लैंड टीम? जो रूट कप्तान, एक टेस्ट खेलने वाले प्लेयर को फिर मौका

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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