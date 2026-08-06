स्टोक्स के संन्यास के बाद कितनी बदली इंग्लैंड टीम? जो रूट कप्तान, एक टेस्ट खेलने वाले प्लेयर को फिर मौका

वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की टीम जैसे-तैसे टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ करने में कामयाब हुई. अब 15 दिन के ब्रेक के बाद पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी. इंग्लैंड की टीम ने इस सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद बेन स्टोक्स ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया था, जिसके बाद टीम की काया पलट चुकी है. जो रूट को पहले ही टेस्ट टीम की कमान सौंप दी गई है. वह 2022 के बाद परमानेंट कप्तान के तौर पर काम करेंगे.
टीम में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिसके चलते कुछ नए नाम भी स्क्वॉड में शामिल हैं. इस सीरीज के लिए बोर्ड ने 16 मेंबर्स की टीम चुनी है. पहले दो मैचों के लिए 4 खिलाड़ी डैन लॉरेंस, ओली पोप, जॉर्डन कॉक्स और सैम कुक की एंट्री हुई है. वह मिडिल ऑर्डर में नंबर-6 पर बैटिंग करेंगे और टीम के लिए अपना योगदान देंगे.
अब बात करते हैं कि इन खिलाड़ियों ने कैसे स्क्वॉड में जगह बना ली. पहले बात करें लॉरेंस की तो उन्होंने डोमेस्टिक में शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम में जगह बनाई. 2021 में उन्होंने टीम में डेब्यू किया था, लेकिन फिर ड्रॉप हो गए थे. अब 2 साल बाद उन्होंने इंग्लैंड टीम में एंट्री की है. वहीं, बात करें जॉर्डन कॉक्स की तो वह इंजर्ड जैकब बेथेल के रिप्लेसमेंट हैं. पिछले महीने भारत-इंग्लैंड वनडे सीरीज में वह चोटिल हो गए थे.
सैम कुक को भी टीम में एंट्री मिली है. वह इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ मई में टेस्ट डेब्यू किया था और अब एक बार फिर गोल्डन चांस मिल गया है. टीम में बदलाव की बात करें तो कप्तान बेन स्टोक्स (रिटायरमेंट के चलते), जैकेब बेथेल इंजरी के चलते जबकि रेहान अहमद खराब फॉर्म के चलते बाहर हो गए हैं.
जो रूट (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, हैरी ब्रूक, ब्राइडन कार्स, सैम कुक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, एमिलियो गे, डैन लॉरेंस, ओली पोप, ओली रॉबिन्सन, जेमी स्मिथ और जोश टंग.