स्टोक्स के संन्यास के बाद कितनी बदली इंग्लैंड टीम? जो रूट कप्तान, एक टेस्ट खेलने वाले प्लेयर को फिर मौका

वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की टीम जैसे-तैसे टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ करने में कामयाब हुई. अब 15 दिन के ब्रेक के बाद पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी. इंग्लैंड की टीम ने इस सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद बेन स्टोक्स ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया था, जिसके बाद टीम की काया पलट चुकी है. जो रूट को पहले ही टेस्ट टीम की कमान सौंप दी गई है. वह 2022 के बाद परमानेंट कप्तान के तौर पर काम करेंगे.