इंग्लैंड क्रिकेट में भूचाल, पहले बेन स्टोक्स ने लिया संन्यास, अब कोच ब्रेंडन मैकुलम ने दिया इस्तीफा

Brendon McCullum Resigns: इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अचानक संन्यास के बाद ब्रेंडन मैकुलम को टेस्ट मुख्य कोच के पद से हटने का फैसला किया है. मैकुलम ने इस्तीफा दे दिया है और इसकी पुष्टि इंग्लैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए कर दी है.हालांकि, मैकुलम इंग्लैंड की सीमित ओवरों (सफेद गेंद) की टीम के मुख्य कोच बने रहेंगे, लेकिन टेस्ट प्रारूप में उनका सफर समाप्त हो गया है. मैकुलम का टेस्ट कोच के रूप में चार साल का कार्यकाल रहा.
मैकुलम ने स्वीकार किया है कि टेस्ट कोच के पद से हटने के बाद वह "दुखी" (gutted) महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि टेस्ट टीम के साथ काम करना उनके लिए एक सम्मान की बात थी और उन्हें अपनी उपलब्धियों पर गर्व है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका पूरा ध्यान अब इंग्लैंड की वनडे और टी20 टीमों को आगे ले जाने पर होगा.
Brendon McCullum will stand down as England Men’s Test Head Coach but continue to lead the England Men’s White Ball teams.
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— England Cricket (@englandcricket) July 12, 2026
इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिचर्ड गोल्ड ने कहा कि बोर्ड का मानना है कि अगले साल होने वाली एशेज सीरीज को जीतने के लक्ष्य के लिए टेस्ट टीम में बदलाव का यह सही समय है. हालांकि, मैकुलम के मार्गदर्शन में इंग्लैंड ने अपनी टेस्ट मानसिकता में क्रांतिकारी बदलाव किया था, लेकिन हाल के प्रदर्शनों में आई गिरावट और स्टोक्स के जाने के बाद बोर्ड ने "क्लीन ब्रेक" (पूरी तरह बदलाव) का विकल्प चुना है.
मैकुलम के मार्गदर्शन में इंग्लैंड की टी20 टीम हाल ही में भारत को हराकर दुनिया की नंबर एक टीम बनी है और इस साल टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल तक भी पहुंची थी. इंग्लैंड के प्रबंध निदेशक रॉब की ने कहा कि मैकुलम ने टीम की मानसिकता को जिस तरह से बदला है, वह काबिले तारीफ है और उन्होंने नई प्रतिभाओं की एक ऐसी पीढ़ी तैयार की है जो भविष्य में टीम का केंद्र होगी.
बेन स्टोक्स के उत्तराधिकारी के रूप में हैरी ब्रूक का नाम सबसे आगे चल रहा है, जिन्होंने खुद भी इस जिम्मेदारी को संभालने की इच्छा जताई है. ब्रूक वर्तमान में इंग्लैंड की सफेद गेंद वाली टीम के कप्तान हैं और मैकुलम के साथ उनके संबंध बहुत करीबी हैं. ईसीबी ने अब नए टेस्ट मुख्य कोच की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी है.