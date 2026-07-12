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इंग्लैंड क्रिकेट में भूचाल, पहले बेन स्टोक्स ने लिया संन्यास, अब कोच ब्रेंडन मैकुलम ने दिया इस्तीफा

Brendon McCullum Resigns: बेन स्टोक्स के अंतरराष्ट्रीय संन्यास के बाद ब्रेंडन मैकुलम ने इंग्लैंड के टेस्ट मुख्य कोच का पद छोड़ दिया है. जानें इंग्लैंड क्रिकेट में आए इस बड़े बदलाव की पूरी कहानी.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 12, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:53 PM IST
इंग्लैंड क्रिकेट में भूचाल, पहले बेन स्टोक्स ने लिया संन्यास, अब कोच ब्रेंडन मैकुलम ने दिया इस्तीफा
Image Credit: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स और पूर्व टेस्ट कोच ब्रेंडन मैकुलम. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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