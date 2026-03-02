Advertisement
trendingNow13128258
Hindi Newsक्रिकेटसेमीफाइनल में टीम इंडिया के लिए नासूर बन सकते हैं इंग्लैंड के ये 4 खिलाड़ी, तोड़ सकते हैं ट्रॉफी का सपना

सेमीफाइनल में टीम इंडिया के लिए नासूर बन सकते हैं इंग्लैंड के ये 4 खिलाड़ी, तोड़ सकते हैं ट्रॉफी का सपना

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में टीम इंडिया की भिड़ंत 5 मार्च को इंग्लैंड के साथ होगी. ग्रुप स्टेज में लड़खड़ाने के बाद इंग्लैंड ने सुपर-8 राउंड में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है. हैरी ब्रूक की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम भारत से टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में मिली हार का हिसाब चुकता करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 02, 2026, 10:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (England Cricket)
Photo Credit (England Cricket)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में टीम इंडिया की भिड़ंत 5 मार्च को इंग्लैंड के साथ होगी. ग्रुप स्टेज में लड़खड़ाने के बाद इंग्लैंड ने सुपर-8 राउंड में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है. हैरी ब्रूक की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम भारत से टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में मिली हार का हिसाब चुकता करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. जोस बटलर भले ही इस टूर्नामेंट में रनों के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दिए हों, लेकिन इंग्लिश टीम के कुछ खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में लौट चुके हैं. आइए, आपको उन 4 खिलाड़ियों के नाम बताते हैं, जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले सेमीफाइनल मैच में भारतीय टीम के लिए बड़ा 'सिरदर्द' बन सकते हैं.

1. हैरी ब्रूक

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल में बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं. सुपर-8 राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में हैरी ब्रूक ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली थी. इंग्लिश कप्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 7 मैचों में 161 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 228 रन बना चुके हैं. हैरी ब्रूक अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

2. फिल साल्ट

फिल साल्ट पावरप्ले में अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. फिल साल्ट ने अब तक टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में भले ही 7 मुकाबलों में 125 रन ही बनाए हों, लेकिन अगर वह इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत देने में सफल रहे तो भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

3. आदिल रशीद

आदिल रशीद को भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी करना खूब रास आता है. क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में आदिल रशीद ने टीम इंडिया के खिलाफ सिर्फ 7.50 की इकोनॉमी से रन दिए हैं. भारत-इंग्लैंड टी20 मुकाबलों में आदिल रशीद सर्वाधिक विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज भी हैं. आदिल रशीद 18 T20I मैचों में 14 भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन भेज चुके हैं. इस टी20 वर्ल्ड कप में वैसे ही भारतीय बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ बुरी तरह से संघर्ष करते हुए नजर आए हैं.

4. विल जैक्स

इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब तक कमाल का गुजरा है. विल जैक्स की घूमती गेंदें बल्लेबाजों के लिए अबूझ पहेली साबित हुई हैं, तो वह बल्ले से भी लगातार योगदान दे रहे हैं. वह 7 मैचों में 176 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 191 रन बना चुके हैं. वहीं, गेंदबाजी में विल जैक्स ने 7 विकेट निकाले हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
Kashmir protests
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
Punjab War On Drugs
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
Punajb news
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
West Bengal
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
India and Canada Relation
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
Ali Khamenei
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
BR Naidu
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
PM Modi
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
Tamilnadu
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
iran crisis
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?