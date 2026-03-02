सेमीफाइनल में टीम इंडिया के लिए नासूर बन सकते हैं इंग्लैंड के ये 4 खिलाड़ी, तोड़ सकते हैं ट्रॉफी का सपना

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में टीम इंडिया की भिड़ंत 5 मार्च को इंग्लैंड के साथ होगी. ग्रुप स्टेज में लड़खड़ाने के बाद इंग्लैंड ने सुपर-8 राउंड में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है. हैरी ब्रूक की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम भारत से टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में मिली हार का हिसाब चुकता करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. जोस बटलर भले ही इस टूर्नामेंट में रनों के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दिए हों, लेकिन इंग्लिश टीम के कुछ खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में लौट चुके हैं. आइए, आपको उन 4 खिलाड़ियों के नाम बताते हैं, जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले सेमीफाइनल मैच में भारतीय टीम के लिए बड़ा 'सिरदर्द' बन सकते हैं.

1. हैरी ब्रूक

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल में बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं. सुपर-8 राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में हैरी ब्रूक ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली थी. इंग्लिश कप्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 7 मैचों में 161 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 228 रन बना चुके हैं. हैरी ब्रूक अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं.

2. फिल साल्ट

फिल साल्ट पावरप्ले में अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. फिल साल्ट ने अब तक टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में भले ही 7 मुकाबलों में 125 रन ही बनाए हों, लेकिन अगर वह इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत देने में सफल रहे तो भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

3. आदिल रशीद

आदिल रशीद को भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी करना खूब रास आता है. क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में आदिल रशीद ने टीम इंडिया के खिलाफ सिर्फ 7.50 की इकोनॉमी से रन दिए हैं. भारत-इंग्लैंड टी20 मुकाबलों में आदिल रशीद सर्वाधिक विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज भी हैं. आदिल रशीद 18 T20I मैचों में 14 भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन भेज चुके हैं. इस टी20 वर्ल्ड कप में वैसे ही भारतीय बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ बुरी तरह से संघर्ष करते हुए नजर आए हैं.

4. विल जैक्स

इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब तक कमाल का गुजरा है. विल जैक्स की घूमती गेंदें बल्लेबाजों के लिए अबूझ पहेली साबित हुई हैं, तो वह बल्ले से भी लगातार योगदान दे रहे हैं. वह 7 मैचों में 176 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 191 रन बना चुके हैं. वहीं, गेंदबाजी में विल जैक्स ने 7 विकेट निकाले हैं.