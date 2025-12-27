मेलबर्न टेस्ट जीतकर इंग्लैंड को मिली संजीवनी, जीत के बाद गरजे बेन स्टोक्स, ऑस्ट्रेलिया के जख्मों पर छिड़का नमक

मेलबर्न में खेले गए बॉक्सिंग-डे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दो दिन के अंदर ही 4 विकेट से हरा दिया. मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच यह टेस्ट मैच महज दो दिन के अंदर खत्म हो गया. इस दौरान दो दिन के अंदर 36 विकेट गिरे और सिर्फ 572 रन ही बने. इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की धरती पर साल 2010 के बाद इंग्लैंड की टेस्ट जीत का सूखा खत्म हो गया.

मेलबर्न टेस्ट जीतकर इंग्लैंड को मिली संजीवनी

सीरीज गंवा चुकी इंग्लैंड के लिए यह जीत उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली है. इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा कि जीत के बाद बहुत अच्छा लग रहा है. इसके लिए टीम के खिलाडियों ने काफी मेहनत की है. बेन स्टोक्स ने कहा, 'जीत सच में बहुत अच्छी लग रही है. सभी ने इसके लिए बहुत मेहनत की है. यह जीत बेहद खास है. हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि बहुत से लोगों के लिए खेलते हैं.'

जीत के बाद गरजे बेन स्टोक्स

बेन स्टोक्स ने कहा, 'दुनिया में हम कहीं भी जाएं, हमें जबरदस्त समर्थन मिलता है. शोर, नारे, लगाते हैं. हम सभी इसे सुनते और महसूस करते हैं. मुझे पता है कि हमारे बहुत से फैन अभी उत्साहित होंगे. इस मैच से पहले काफी कुछ हुआ, लेकिन लड़कों का मैदान पर उतरना, फोकस रहना, और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, वह इस टीम के बारे में बहुत कुछ कहता है.'

'पिच में बहुत कुछ था'

बेन स्टोक्स ने कहा, 'खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ और मैनेजमेंट को बहुत बड़ा श्रेय कि उन्होंने उस चीज पर ध्यान दिया जो जरूरी थी. हम जानते थे कि यह आसान चेज नहीं था. पिच में बहुत कुछ था, और गेंदबाज हमेशा गेम में थे. मैसेज यह था कि पॉजिटिव रहें, बॉलर्स को सेटल न होने दें, और उन्हें मुश्किल एरिया में दौड़कर हिट करते रहने के लिए कहें. मुझे लगा कि जिस तरह से हमने इंटेंट और अनुशासन दिखाया, वह शानदार था. इसमें हिम्मत चाहिए थी, लेकिन लड़कों ने इसे बहुत अच्छे से संभाला.'

बेन स्टोक्स ने किसे बताया जीत का हीरो?

बेन स्टोक्स ने पहली पारी में 5 विकेट लेने वाले जोश टंग और दूसरी पारी में 40 रन बनाने वाले जैकब बेथेल की तारिफ की. मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था. ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 152 रन पर सिमट गई थी. इंग्लैंड पहली पारी में 110 रन पर ऑल आउट होकर 42 रन से पिछड़ी थी. दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया 132 रन पर सिमट गई. इंग्लैंड को जीत के लिए 175 का लक्ष्य मिला था. इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाकर मैच 4 विकेट से जीता. मैच में 7 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोश टंग प्लेयर ऑफ द मैच रहे.