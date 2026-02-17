Advertisement
trendingNow13112216
Hindi Newsक्रिकेटचोट ने खत्म कर दिया करियर...इस क्रिकेटर ने 29 साल की उम्र में संन्यास लेकर चौंकाया

चोट ने खत्म कर दिया करियर...इस क्रिकेटर ने 29 साल की उम्र में संन्यास लेकर चौंकाया

England cricketer Tash Farrant retires: इन दिनों भारत और श्रीलंका की सरजमीं पर टी20 विश्व कप 2026 की घूम है. इस धूम के बीच क्रिकेट जगत से एक हैरान करने वाली खबर आई है. एक 29 साल की खिलाड़ी ने संन्यास लेकर सभी को चौंका दिया है. इसके पीछे की वजह उस खिलाड़ी और फैंस के लिए मायूस करने वाली है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 17, 2026, 09:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Tash Farrant
Tash Farrant

England cricketer Tash Farrant retires: क्रिकेट में चोट कभी-कभी खिलाड़ियों का करियर खत्म कर देती है. ऐसा ही कुछ हुआ है इंग्लैंड की तेज गेंदबाज ताश फैरंट के साथ, जिन्हें 29 साल की उम्र में संन्यास लेने को मजबूर होना पड़ा. इस खिलाड़ी को चोट ने बार-बार परेशान किया और आखिरकार फैरंट ने अपने करियर पर विराम लगाने का फैसला किया है. 

ताश फैरंट बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने 17 साल की उम्र में डेब्यू किया था. उन्होंने अपने करियर में इंग्लैंड के लिए 18 टी20 अंतरराष्ट्रीय और 6 वनडे मैच खेले हैं, लेकिन 2022 में पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर ने उनका करियर खत्म कर दिया. इस चोट के चलते उनका करियर प्रभावित रहा. 

2023 में करानी पड़ी थी सर्जरी

फैरंट ने जैसे तैसे मैदान पर वापसी की थी, तेकिन 2023 में यह समस्या दोबार उभर आई और उन्हें सर्जरी करानी पड़ी. इसके बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट में वापसी की, लेकिन पूरी तरह फिटनेस हासिल नहीं कर सकीं. बार-बार चोट ने परेशान किया और अब खिलाड़ी ने सभी तरह के क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

2013 में डेब्यू, 2022 में आखिरी मुकाबला खेला

फैरंट ने 2013 में इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्य किया था. उस वक्त वो सिर्प 17 साल की थीं. अपने करियर में उन्होंने इंग्लैंड के लिए 18 T20I और छह ODI खेले. उन्होंने 2021 में आखिरी टी20 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, जबकि आखिरी वनडे मैच 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. 2022 में पहली बार पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के चलते उनका करियर प्रभावित हुआ. 6 वनडे में उनके नाम 5 विकेट हैं, जबकि टी20 के 18 मैचों में 15 शिकार किए हैं.

संन्यास के दौरान भावुक हुईं फैरंट

अपने संन्यास को लेकर फैरंट ने कहा 'भारी मन से मैं प्रोफेशनल क्रिकेट से दूर होने का फैसला ले रही हूं, मुझे जो शानदार समर्थन मिला और चोट से उबरने के लिए मैंने जो कोशिशें कीं, उसके बावजूद अब मैंने स्वीकार कर लिया है कि मैं उस स्तर का प्रदर्शन नहीं कर सकती, जिसकी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जरूरत होती है. अपने करियर के दौरान मैंने हर टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, लेकिन लगातार चोट से जूझना, मानसिक और शारीरिक रूप से काफी थकाने वाला रहा, अब इस अध्याय को समाप्त करने का समय आ गया है.'

संन्यास के बाद करेंगी ये काम

फैरंट ने चोट से वापसी करने की पूरी कोशिश की. मैदान पर उतरीं और खूब मेहनत की, लेकिन चोट ने उनका पीछा नहीं छोड़ा. फैरंट 2025 में द हंड्रेड में एमआई लंदन के लिए छह मैच खेली थीं फिर टी20 ब्लास्ट के 5 मैचों में हिस्सा लिया. हाल में फैरंट पुरुष अंडर-19 विश्व कप 2026 में आईसीसी की कमेंट्री टीम का हिस्सा रही थीं. वो अब कॉमेंट्री में अपने करियर को आगे बढ़ा सकती हैं.

ये भी पढ़ें: 15 चौके-छक्के... T20 World Cup 2026 का पहला शतकवीर... जिसने विश्व विजेता टीम को धो डाला

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Tash Farrant

Trending news

'आप उस कुर्सी के लायक नहीं...' कांग्रेस की पूर्व नेता ने खोली राहुल गांधी की पोल
Rahul Gandhi
'आप उस कुर्सी के लायक नहीं...' कांग्रेस की पूर्व नेता ने खोली राहुल गांधी की पोल
‘मैं इस्तीफा दे रहा हूं…’: भूपेन बोराह के कदम से असम कांग्रेस में हलचल
Bhupen Borah Resigns From Congress
‘मैं इस्तीफा दे रहा हूं…’: भूपेन बोराह के कदम से असम कांग्रेस में हलचल
भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
India Seizes Iranian Oil Tankers
भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
India US relations
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
Emmanuel Macron
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
Jammu Kashmir
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
India AI Summit
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US
Emmanuel Macron india visit
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US
J-K में 8000 फेक अकाउंट्स का भंडाफोड़, चीन-पाकिस्तान से जुड़े तार
Jammu Kashmir Cyber Crime
J-K में 8000 फेक अकाउंट्स का भंडाफोड़, चीन-पाकिस्तान से जुड़े तार
मैं गांधीवादी, नेहरूवादी लेकिन राहुलवादी नहीं... वर्तमान नेतृत्व से कितने दुखी अय्यर
Mani Shankar Aiyar
मैं गांधीवादी, नेहरूवादी लेकिन राहुलवादी नहीं... वर्तमान नेतृत्व से कितने दुखी अय्यर