चोट ने खत्म कर दिया करियर...इस क्रिकेटर ने 29 साल की उम्र में संन्यास लेकर चौंकाया

England cricketer Tash Farrant retires: क्रिकेट में चोट कभी-कभी खिलाड़ियों का करियर खत्म कर देती है. ऐसा ही कुछ हुआ है इंग्लैंड की तेज गेंदबाज ताश फैरंट के साथ, जिन्हें 29 साल की उम्र में संन्यास लेने को मजबूर होना पड़ा. इस खिलाड़ी को चोट ने बार-बार परेशान किया और आखिरकार फैरंट ने अपने करियर पर विराम लगाने का फैसला किया है.

ताश फैरंट बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने 17 साल की उम्र में डेब्यू किया था. उन्होंने अपने करियर में इंग्लैंड के लिए 18 टी20 अंतरराष्ट्रीय और 6 वनडे मैच खेले हैं, लेकिन 2022 में पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर ने उनका करियर खत्म कर दिया. इस चोट के चलते उनका करियर प्रभावित रहा.

2023 में करानी पड़ी थी सर्जरी

फैरंट ने जैसे तैसे मैदान पर वापसी की थी, तेकिन 2023 में यह समस्या दोबार उभर आई और उन्हें सर्जरी करानी पड़ी. इसके बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट में वापसी की, लेकिन पूरी तरह फिटनेस हासिल नहीं कर सकीं. बार-बार चोट ने परेशान किया और अब खिलाड़ी ने सभी तरह के क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

2013 में डेब्यू, 2022 में आखिरी मुकाबला खेला

फैरंट ने 2013 में इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्य किया था. उस वक्त वो सिर्प 17 साल की थीं. अपने करियर में उन्होंने इंग्लैंड के लिए 18 T20I और छह ODI खेले. उन्होंने 2021 में आखिरी टी20 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, जबकि आखिरी वनडे मैच 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. 2022 में पहली बार पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के चलते उनका करियर प्रभावित हुआ. 6 वनडे में उनके नाम 5 विकेट हैं, जबकि टी20 के 18 मैचों में 15 शिकार किए हैं.

संन्यास के दौरान भावुक हुईं फैरंट

अपने संन्यास को लेकर फैरंट ने कहा 'भारी मन से मैं प्रोफेशनल क्रिकेट से दूर होने का फैसला ले रही हूं, मुझे जो शानदार समर्थन मिला और चोट से उबरने के लिए मैंने जो कोशिशें कीं, उसके बावजूद अब मैंने स्वीकार कर लिया है कि मैं उस स्तर का प्रदर्शन नहीं कर सकती, जिसकी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जरूरत होती है. अपने करियर के दौरान मैंने हर टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, लेकिन लगातार चोट से जूझना, मानसिक और शारीरिक रूप से काफी थकाने वाला रहा, अब इस अध्याय को समाप्त करने का समय आ गया है.'

संन्यास के बाद करेंगी ये काम

फैरंट ने चोट से वापसी करने की पूरी कोशिश की. मैदान पर उतरीं और खूब मेहनत की, लेकिन चोट ने उनका पीछा नहीं छोड़ा. फैरंट 2025 में द हंड्रेड में एमआई लंदन के लिए छह मैच खेली थीं फिर टी20 ब्लास्ट के 5 मैचों में हिस्सा लिया. हाल में फैरंट पुरुष अंडर-19 विश्व कप 2026 में आईसीसी की कमेंट्री टीम का हिस्सा रही थीं. वो अब कॉमेंट्री में अपने करियर को आगे बढ़ा सकती हैं.

ये भी पढ़ें: 15 चौके-छक्के... T20 World Cup 2026 का पहला शतकवीर... जिसने विश्व विजेता टीम को धो डाला