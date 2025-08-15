चोटिल क्रिकेटर पर अचानक आया बड़ा अपडेट, भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में मचाया था कहर

भारत और इंग्लैंड दौरे के खत्म होने के बाद इंग्लैंड की टीम एशेज की तैयारी में जुट गई है. भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज के दौरान क्रिस वोक्स का कंधा डिसलोकेट हो गया था. ऐसे में एक बड़ा सवाल ये था कि वे 21 नवंबर 2025 से शुरु होने वाली एशेज खेल पाएंगे या नहीं. क्रिस वोक्स भारत के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच के पहले दिन चोटिल हो गए थे और वे आखिरी दिन तक दर्द में नजर आए थे. हालांकि, क्रिस वोक्स ने अपनी रिकवरी को लेकर बड़ा अपडेट दिया है.

दर्द से कराह रहे थे वोक्स

आखिरी मैच में कंधे में भारी दर्द की वजह से क्रिस वोक्स गेंदबाजी तक नहीं कर पाए थे. मैच के आखिरी दिन जब इंग्लैंड को जीत के लिए 35 रनों की दरकार थी, तो वोक्स योद्धा की तरह हाथ में पट्टी बांधकर सिंगल हैंडली मैदान पर उतरे थे. जब वे विकेट के बीच में रन लेने के लिए भाग रहे थे, तो उनके चेहरे पर दर्द साफ देखा जा सकता था. हालांकि, भारत ये मुकाबला 6 रनों से रोमांचक तरीके से जीत सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म कर दी था.

इंजरी पर वोक्स का अपडेट

'द हंड्रेड क्रिकेट लीग' के दौरान स्काई स्पोर्ट्स से बात करते हुए क्रिस वोक्स ने भारत के इंग्लैंड दौरे खत्म होने के बाद सार्वजनिक रूप से बात करते हुए दिखे. वे चोटिल होने के बाद पहली बार बिना बेल्ट के दिखे. और उन्होंने कहा, ' मेरे लिए ये अच्छी बात है कि मुझे अब स्लिंग की जरूरत नहीं है. मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं. मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब अपने कंधे को आसानी से हिला सकता हूं. मैं आने वाले समय में अपने कंधे को रिहैब करने की कोशिश करूंगा और जितना जल्दी हो सके अपने कंधे को मजबूत बनाकर जल्द से जल्द वापसी करने का प्रयास करूंगा. उन्होंने आगे कहा, ' फिलहाल सर्जरी की जरूरत नहीं है. लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है अभी तो पूरा जोर जल्दी से फिट होने पर होगा.'

क्रिस वोक्स का इंटरनेशनल टेस्ट करियर

क्रिस वोक्स ने अपने करियर में खेले 62 टेस्ट मैचों की 118 पारियों में 3.04 की शानदार इकॉनमी से 192 विकेट झटके हैं. इस दौरान उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 6/12 रनों का रहा था. वहीं बात करें वोक्स के बल्लेबाजी आंकड़े की तो उन्होंने 2034 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 1 शतक और 7 अर्धशतक जड़े और उनका उच्चतम स्कोर 137 रन है.