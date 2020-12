इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी John Idrich का निधन, वनडे इतिहास में जड़ा था पहला चौका

लंदन: इंग्लैंड पूर्व टेस्ट बल्लेबाज जॉन इडरिच (John Idrich) का 83 साल की उम्र में निधन हो गया. इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इसकी जानकारी दी है.

बाएं हाथ के बल्लेबाज इडरिच ने अपने 77 टेस्ट मैचों के करियर में इंग्लैंड के लिए 5000 से अधिक रन बनाए थे. 1963 से 1976 के बीच वह इंग्लैंड के लिए खेले थे.

The ECB is saddened to learn of the passing of former England batsman John Edrich, at the age of 83.

Our thoughts and condolences are with his family and friends.

