इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ग्रीम स्वान ने एक बड़ा दावा किया है. ग्रीम स्वान के मुताबिक वैभव सूर्यवंशी धीरे-धीरे अपने आक्रामक क्रिकेट से महान बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा पर दबाव बनाते जा रहे हैं. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने हाल ही में उन्हें आयरलैंड व इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया में सेलेक्ट किया था.
वैभव सूर्यवंशी को IPL 2026 में उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला था.वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 के 16 मैचों में 48.50 की औसत से 776 रन बनाए थे. वैभव सूर्यवंशी ने इस दौरान 237.30 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 सीजन में अभी तक एक शतक और 5 अर्धशतक जमाए. IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर 103 रन रहा है. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 सीजन में कुल 72 छक्के ठोके थे.
ग्रीम स्वान ने कहा, 'मुझे लगता है कि किसी भी खिलाड़ी के करियर के आखिरी दौर या दूसरे हाफ में ऐसा होना तय है कि लोग स्वाभाविक रूप से आपके उत्तराधिकारी की तलाश करने लगते हैं, चाहे आप कितना भी अच्छा खेलें. और भले ही आप अपने खेल के टॉप पर हों, लोग फिर भी यही सोचते हैं कि अगला विराट कौन होगा? उनके जाने के बाद अगला रोहित कौन होगा? यह बहुत स्वाभाविक है.'
इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर ग्रीम स्वान का मानना है कि अफगानिस्तान के खिलाफ बाकी दो वनडे और जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ तीन वनडे मैच रोहित शर्मा के लिए बहुत अहम होंगे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई का यह खिलाड़ी अभी भी शानदार फॉर्म में दिख रहा है. ग्रीम स्वान ने आगे कहा, 'अगर मैं इंग्लैंड का बॉलर होता, तो मैं ऐसे रोहित शर्मा के खिलाफ बॉलिंग नहीं करना चाहता जो खुद को साबित करने और अपनी जगह बनाए रखने के लिए बेताब हो.'
वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20I टीम में भी चुना गया है. ग्रीम स्वान ने इस युवा खिलाड़ी को एक स्पेशल टैलेंट बताया है, जिसकी निडरता उसकी सबसे बड़ी ताकत है. ग्रीम स्वान ने कहा, 'वैभव सूर्यवंशी ऐसी उम्र में है कि वह पूरी तरह से निडर हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक नाकामी नहीं देखी है. IPL के आगे बढ़ने के साथ-साथ वह और बेहतर होता गया. वह वर्ल्ड क्लास है और मुझे खुशी है कि मैं अब नहीं खेल रहा हूं.'