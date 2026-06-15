Add Zee Business As A Preferred Source
App

क्या विराट या रोहित में से किसी एक की जगह खा जाएंगे वैभव सूर्यवंशी? इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने कर दिया बड़ा दावा

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ग्रीम स्वान ने एक बड़ा दावा किया है. ग्रीम स्वान के मुताबिक वैभव सूर्यवंशी धीरे-धीरे अपने आक्रामक क्रिकेट से महान बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा पर दबाव बनाते जा रहे हैं.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 15, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:17 AM IST
क्या विराट या रोहित में से किसी एक की जगह खा जाएंगे वैभव सूर्यवंशी? इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने कर दिया बड़ा दावा

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
विराट-रोहित में से किसी एक की जगह खा जाएंगे वैभव? इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर का दावा
Vaibhav Sooryavanshi3 min ago
2
kainchi dham mela5 min ago
3
iran7 min ago
4
Noida International Airport10 min ago
5
JoSAA Counselling 2026 Round 1 Result Out10 min ago