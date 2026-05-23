कौन है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज? जो रूट ने लिया इस महान क्रिकेटर का नाम, बचपन से ही किया फॉलो

दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन है, इसको लेकर इंग्लैंड के स्टार क्रिकेटर जो रूट ने बड़ा खुलासा किया है. जो रूट ने उस बल्लेबाज का नाम बताया है, जिन्हें वह बचपन से ही फॉलो करते रहे हैं. बता दें कि भारत के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ही वह महान क्रिकेटर हैं, जो इंग्लैंड के स्टार क्रिकेटर जो रूट के रोल मॉडल रहे हैं. जो रूट ने सचिन तेंदुलकर की जमकर तारीफ की है. जो रूट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के बनाए गए सभी रिकॉर्ड्स को अद्भुत और अविश्वसनीय बताया है.

कौन है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज?

जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से केवल 1978 रन ही पीछे हैं. सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 15,921 रन बनाए हैं. अगर जो रूट के लिए अगले कुछ साल अच्छे रहे, तो वह इस दिग्गज क्रिकेटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. जो रूट ने कहा कि उनसे अक्सर सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के बारे में पूछा जाता है, और उन्होंने आगे कहा कि सचिन तेंदुलकर के साथ इस चर्चा में शामिल होना भी अपने आप में एक सम्मान की बात है.

जो रूट ने लिया इस महान क्रिकेटर का नाम

'द एथलेटिक' से बात करते हुए जो रूट ने कहा, 'सच कहूं तो, अब मुझसे यह सवाल इतनी बार पूछा जा चुका है कि अगर मैं चाहूं भी तो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता. सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में जो कुछ हासिल किया है, वह सचमुच कमाल का है. जब मैं यह कहता हूं कि उनके साथ इस चर्चा में शामिल होना ही मेरे लिए काफी है, तो आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा. वह (सचिन तेंदुलकर) मेरे जन्म से पहले ही टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू कर चुके थे, और जब मैंने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया, तब भी वह खेल रहे थे.'

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'उनके नाम 50 वनडे शतक भी'

जो रूट ने कहा, 'सचिन तेंदुलकर की लंबी पारी अपने आप में एक मिसाल है, और फिर आप देखिए कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कितने रन बनाए हैं और सिर्फ यही नहीं, उनके नाम 50 वनडे शतक भी हैं.' जो रूट ने इस बात पर भी जोर दिया कि सचिन तेंदुलकर ने ये सभी शानदार उपलब्धियां हासिल करते समय, हर भारतीय क्रिकेट फैंस की उम्मीदों का बोझ भी अपने कंधों पर उठाया था. जो रूट ने कहा, 'उस पूरे दौर में सचिन तेंदुलकर भारत के सबसे मशहूर क्रिकेटर थे. सचमुच, वह एक बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी रहे हैं.'

'रिकॉर्ड्स को लेकर चिंता नहीं करता'

इंग्लैंड जून में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के साथ अपने घरेलू सीजन की शुरुआत करेगा, और जो रूट इस सीजन की शुरुआत शानदार तरीके से करना चाहते हैं. अपनी बल्लेबाजी के बारे में बात करते हुए जो रूट ने कहा कि उनका ध्यान हमेशा खुद को बेहतर बनाने पर रहता है, न कि अपनी तकनीक को लेकर या किसी बड़े रिकॉर्ड्स को लेकर चिंता करने पर.

'अपनी बल्लेबाजी में कुछ नई चीजें जोड़ता हूं'

जो रूट ने कहा, 'मैं हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं, और अपनी बल्लेबाजी में कुछ नई चीजें जोड़ने की कोशिश करता रहता हूं. मैं यह पक्का करना चाहता हूं कि मैं जितना हो सके, उतना मजबूत और तकनीकी रूप से सही महसूस करूं. ताकि जब असली मैच शुरू हों, तो मैं रणनीतिक रूप से सोच सकूं और मेरे सामने जो भी स्थिति हो, उसके हिसाब से खेल सकूं; न कि मैदान के बीच में खड़े होकर अपनी तकनीक या किसी और रिकॉर्ड के बारे में चिंता करता रहूं. सुनने में यह बहुत आसान लगता है, लेकिन जब मैं क्रीज पर होता हूं, तो मैं बस खेल पर ध्यान देना चाहता हूं.'