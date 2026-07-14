IND vs ENG: इंग्लैंड टीम में अचानक आया स्टार गेंदबाज, IPL भी किया था मिस, अब दूसरे और तीसरे वनडे में दिखेगा जलवा

Brydon Carse return: भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज के बीच इंग्लैंड क्रिकेट टीम से एक बड़ी खबर सामने आई. इंग्लिश टीम ने अपनी गेंदबाजी को और मजबूत करने के लिए तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स को स्क्वाड में अचानक शामिल कर लिया है. 30 साल के कार्स लंबे समय से कलाई और कोहनी की चोट से जूझ रहे थे. इन्हीं चोटों की वजह से वह आईपीएल 2026 भी नहीं खेल पाए.
कलाई और कोहनी की चोट से पूरी तरह रिकवर होने और अपनी फिटनेस साबित करने के लिए वह हाल ही में डरहम के लिए विटैलिटी टी20 ब्लास्ट के मैच खेले थे, जिसके बाद सेलेक्टर्स ने उन्हें वापस नेशनल टीम में बुला लिया है.
ब्रायडन कार्स ने इंग्लैंड के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला इस साल की शुरुआत में सिडनी में एशेज टेस्ट के दौरान खेला था. वहीं, अगर वनडे क्रिकेट की बात करें, तो उन्होंने इंग्लैंड के लिए अपना आखिरी वनडे मैच नवंबर 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेला था. अब लगभग 8 महीने बाद वह एक बार फिर वनडे क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार हैं.
कार्स के जुड़ने के बाद इंग्लैंड की टीम और भी ज्यादा संतुलित नजर आ रही है. भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज के बाकी बचे दो मुकाबले 16 जुलाई को कार्डिफ में और 19 जुलाई को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले जाएंगे.
साल 2021 में अपना वनडे डेब्यू करने वाले ब्रायडन कार्स लोअर ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए भी जाने जाते हैं. वह अब तक 30 वनडे में 40.44 की औसत से 34 विकेट ले चुके हैं. इसमें एक 5 विकेट हॉल भी शामिल है. बल्ले से उन्होंने 264 रन भी बनाए हैं. कार्स आखिरी ओवरों में लंबे-लंबे छक्के लगाने के लिए भी मशहूर हैं.
हैरी ब्रुक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, टॉम बैंटन, जेकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, जेम्स कोल्स, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल राशिद, जो रूट, जोश टंग.