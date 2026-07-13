क्रिकेट और फुटबॉल, दोनों का वर्ल्ड कप जीतने वाला दुनिया का इकलौता देश, क्या 60 साल बाद फिर बनेगा चैंपियन?

क्रिकेट और फुटबॉल दुनिया के दो सबसे लोकप्रिय खेल हैं. बहुत कम देश ऐसे हैं जिन्होंने दोनों खेलों में अपनी अलग पहचान बनाई है. लेकिन एक रिकॉर्ड ऐसा है, जो सिर्फ इंग्लैंड के नाम दर्ज है. जी हां, इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला दुनिया का इकलौता देश है, जिसने फीफा वर्ल्ड कप का खिताब भी जीता है. अब 2026 फीफा वर्ल्ड कप में एक बार फिर 'थ्री लायंस' इतिहास दोहराने की दहलीज पर खड़े हैं. बता दें कि 'क्रिकेट का जनक' इंग्लैंड इस खेल में दो बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया है. पहली बार 2010 में इंग्लैंड की टीम टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनी थी और फिर 2019 में इंग्लैंड ने 50-ओवर विश्व कप का खिताब जीता था.