क्रिकेट और फुटबॉल, दोनों का वर्ल्ड कप जीतने वाला दुनिया का इकलौता देश, क्या 60 साल बाद फिर बनेगा चैंपियन?

FIFA World Cup 2026: इस समय दुनियाभर के खेल प्रेमी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के रोमांच में डूबे हुए हैं. इस बार फुटबॉल विश्व कप में 48 देशों ने हिस्सा लिया, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था. इन 48 देशों में कुछ देश ऐसे भी हैं, जो फुटबॉल के साथ-साथ क्रिकेट के मैदान पर भी जलवा बिखेरते हैं. अफसोस की बात ये है कि भारत इन देशों का हिस्सा नहीं है. भारत क्रिकेट का सुपरपावर तो है, लेकिन140 करोड़ की आवादी वाला देश वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने में विफल होता है.
क्रिकेट और फुटबॉल दुनिया के दो सबसे लोकप्रिय खेल हैं. बहुत कम देश ऐसे हैं जिन्होंने दोनों खेलों में अपनी अलग पहचान बनाई है. लेकिन एक रिकॉर्ड ऐसा है, जो सिर्फ इंग्लैंड के नाम दर्ज है. जी हां, इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला दुनिया का इकलौता देश है, जिसने फीफा वर्ल्ड कप का खिताब भी जीता है. अब 2026 फीफा वर्ल्ड कप में एक बार फिर 'थ्री लायंस' इतिहास दोहराने की दहलीज पर खड़े हैं. बता दें कि 'क्रिकेट का जनक' इंग्लैंड इस खेल में दो बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया है. पहली बार 2010 में इंग्लैंड की टीम टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनी थी और फिर 2019 में इंग्लैंड ने 50-ओवर विश्व कप का खिताब जीता था.
इंग्लैंड ने अब तक केवल एक बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है. साल 1966 में घरेलू सरजमीं पर खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल में उसने पश्चिम जर्मनी को 4-2 से हराकर पहली और अब तक की एकमात्र विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम की थी. इसके बाद इंग्लैंड कई बार मजबूत दावेदार बना, लेकिन हर बार खिताब उससे दूर रह गया.
दिलचस्प बात यह है कि टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और आयरलैंड जैसे देशों ने कभी फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीता. इनमें से कई देश तो विश्व कप के लिए नियमित रूप से क्वालिफाई भी नहीं कर पाते. ऐसे में इंग्लैंड आज भी इस अनोखी उपलब्धि वाला अकेला टेस्ट खेलने वाला देश बना हुआ है.
बात करें फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तो हैरी केन की अगुवाई वाली इंग्लैंड टीम का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है. ग्रुप चरण में बेहतरीन खेल दिखाने के बाद टीम ने नॉकआउट में भी अपना दम साबित किया. राउंड ऑफ-32 में इंग्लैंड ने डीआर कांगो को 2-1 से हराया. इसके बाद प्री-क्वार्टर फाइनल में मजबूत मानी जा रही मेक्सिको की टीम को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई.
क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की टक्कर एरलिंग हालैंड की नॉर्वे से हुई. इस मुकाबले को टूर्नामेंट के सबसे रोमांचक मैचों में गिना जा रहा था, लेकिन इंग्लैंड ने दबाव में शानदार खेल दिखाते हुए नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया. इस जीत के साथ उसने न सिर्फ हालैंड और नॉर्वे का सफर समाप्त किया, बल्कि गोल्डन बूट की रेस का समीकरण भी बदल दिया.
इंग्लैंड की सफलता में कप्तान हैरी केन और युवा स्टार जूड बेलिंगहैम की भूमिका बेहद अहम रही है. केन लगातार गोल कर टीम की अगुआई कर रहे हैं, जबकि बेलिंगहैम मिडफील्ड से आक्रमण और गोल दोनों में शानदार योगदान दे रहे हैं. इस टूर्नामेंट में दोनों अब तक 6-6 गोल दाग चुके हैं. टीम की डिफेंस भी पूरे टूर्नामेंट में मजबूत दिखाई दी है, जिसने बड़े मुकाबलों में विपक्षी टीमों को ज्यादा मौके नहीं दिए.
अब इंग्लैंड के सामने सेमीफाइनल की चुनौती है, जहां उनका मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना से होगा. अगर इंग्लैंड यह मुकाबला जीतने में सफल रहता है, तो वह 60 साल बाद एक बार फिर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच जाएगा. पूरी दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला यह इकलौता देश, जिसने फुटबॉल का विश्व कप जीता है, 1966 के बाद एक बार फिर इतिहास रच पाएगा या नहीं.