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क्रिकेट और फुटबॉल, दोनों का वर्ल्ड कप जीतने वाला दुनिया का इकलौता देश, क्या 60 साल बाद फिर बनेगा चैंपियन?

FIFA World Cup 2026: क्रिकेट और फुटबॉल दुनिया के दो सबसे लोकप्रिय खेल हैं. बहुत कम देश ऐसे हैं जिन्होंने दोनों खेलों में अपनी अलग पहचान बनाई है. लेकिन एक ऐसा देश है, जिसने क्रिकेट में भी वर्ल्ड कप जीता है और फुटबॉल विश्व कप पर भी कब्जा जमाया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 13, 2026, 03:55 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:55 AM IST
क्रिकेट और फुटबॉल, दोनों का वर्ल्ड कप जीतने वाला दुनिया का इकलौता देश, क्या 60 साल बाद फिर बनेगा चैंपियन?
Image Credit: क्रिकेट और फुटबॉल, दोनों का वर्ल्ड कप जीतने वाला दुनिया का इकलौता देश (AP Photo)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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